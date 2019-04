[P] Hai, România, hai că se poate!

Cum răspund eu, primarul Albei Iulia, acestei întrebări? Pot să vă spun că suntem campionii absoluți ai României în atragerea fondurilor comunitare cu peste 3000 de euro media pe locuitor față de 1000 de euro media în restul României. Pot să adaug că mai avem 100 de milioane de euro contractați pe proiecte aflate în faze diferite. Unii dintre dumneavoastră ar putea să dea din umeri, să nu fie convinși de cifre. Dragele și dragii mei, vă fac tuturor o invitație mai bună decât orice bilanțuri seci: veniți la Alba Iulia!Vă așteptăm cu drag la Alba Iulia. Nu ca să ne lăudăm, ci să ne bucurăm împreună într-un oraș renăscut. Sigur, un punct de atracție major este Cetatea Alba Carolina, cea mai mare din Sud-Estul Europei, pe care am reușit să o restaurăm cu peste 60 de milioane de euro (40 de milioane din fonduri comunitare, restul din fonduri locale și naționale). Cetatea găzduiește evenimente culturale vii și deja prestigioase, atrage 300 000 de turiști anual. Sper să vă surprindă plăcut și ce veți vedea în afara zidurilor Cetății, în oraș: drumurile și spațiile verzi, centrul civic, piațete, centre sociale, obiective de agrement, piste pentru bicicliști. Și, peste toate, veți avea ocazia să constatați că, deși încărcată de simboluri istorice, Alba Iulia nu a rămas în trecut, ci este orașul cu cele mai multe proiecte bazate pe tehnologie modernă (smart) din România: iluminat inteligent, senzori și aplicații de comunicare cu cetățenii, monitorizarea calității aerului, sistem modern de monitorizare a traficului.Să știți că pe certificatul renașterii orașului nostru scrie 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană. Am urmat calea europeană și nu am stat cu mâna întinsă spre București. Îmi place să spun că am făcut, la Alba Iulia, a doua Mare Unire: ne-am unit cu fondurile europene. Este mai mult decât o metaforă, nu știu cât de izbutită. E realitate. Mulțumesc echipei de colegi tineri și competenți cu ajutorul cărora accesarea de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană este „specialitatea casei” la Alba Iulia. Asta am facut în ultimii ani, asta facem și acum.În ceea ce mă privește, asta voi face și pe viitor: mă voi lupta pentru ca România și comunitățile ei locale să aibă parte cu adevărat de beneficiile reale ale apartenentei la Uniunea Europeană. De aceea am decis să candidez la Parlamentul European și să-mi folosesc experiența pe care am acumulat-o în materie de fonduri europene.Sunt un om care nu pleacă la drum cu o coală albă. Merg într-un parteneriat garantat de tot ceea ce am realizat în ultimii ani la Alba Iulia. Merg la Bruxelles pentru ca, împreună cu colegii mei din PNL, să facem acordul profesionist dintre nevoile administraţiilor şi regiunilor din România şi ceea ce are Europa de oferit.Cerinţa eliminatorie pentru oricare candidat la Parlamentul European ar fi competența şi expertiza demonstrate acasă la el, în ţara, oraşul, comuna, satul, chiar cătunul lui. Echipa de candidați ai PNL îndeplinește cu brio această cerință și v-o spun cu mâna pe inimă.PNL nu merge la Bruxelles cum au facut și fac zeci de alți europarlamentari ca să aibă de unde veni, ci pentru că știm câți bani europeni pot veni de acolo și, mai ales, câte lucruri bune se pot face cu ei pentru români. V-am invitat la Alba Iulia, de unde vin eu. Mergeți și Oradea, la colegul Ilie Bolojan sau la Cluj-Napoca la colegul Boc, la Arad, la colegul Falcă, la Suceava, la colegul Flutur sau mai peste tot unde PNL-ul și-a făcut treaba, a arătat că se poate și oamenii se bucură de schimbarea în bine a orașelor lor, a simbolurilor lor istorice, a cartierelor lor, a străzilor lor. Pentru fiecare dintre ei merge Mircea Hava la Bruxelles. Hava, Rareș Bogdan, Gheorghe Falcă, Dan Motreanu, Siegrfried Mureșan și ceilalți colegi liberali merg la Bruxelles să aducă bani europeni pentru România. Am demonstrat că o putem face fiecare pe unde am fost. O vom face și în echipă, la Bruxelles.Plec de la primărie, după mai bine de 20 de ani cu mai multă speranță decât inimă grea. Atunci cînd am început să reclădim Cetatea, deși n-aș fi crezut, am reclădit și mândria locuitorilor. Am reclădit, odată cu cetatea, și o nouă mentalitate. Oamenii au început să gândească altfel, să vorbească despre această mândrie prin care putem arăta că aici, la Alba Iulia, se poate. Echipa de candidati PNL la Parlamentul European a demonstrat ca se poate. Colegi de-ai mei liberali din administratiile locale au demonstrat că se poate. Pe viitor, putem reclădi mândria natională pentru că vom demonstra că, urmând calea europeană, în România se poate. Se poate să fim mândri că suntem români și europeni.