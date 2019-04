Andrei Caramitru (USR): "Ca să creștem spre 30%, trebuie să fim o mișcare și pentru zidari, chelneri, șoferi, sudori, casieri, muncitori"

Andrei Caramitru adaugă: "Ca sa creștem spre 30% - majoritatea votanților nostri trebuie sa fie din celelalte categorii - la fel de respectabile. Sa ii reprezentam pe ei și mai mult chiar decât ii reprezentam pe cei 'privilegiati'. Sa le vorbim lor in special. Asta este cheia. Trebuie să fim o mișcare și pentru zidari, chelneri, șoferi, sudori, casieri, muncitori etc. O mișcare pentru toți cei care muncesc cinstit și s-au saturat de hoție. Cu soluții practice la probleme practice, fără ideologii găunoase și populism."









Postarea integrală a lui Andrei Caramitru:







"Imensa greșeală a elitismului



Ma îngrozește 'puritanismul' multor influenceri de pe Facebook, a câtorva universitari, a unor oameni de cultură și a câtorva policieni aspiranti. Pentru ca ne condamna sa rămânem cu PSD-ul la putere. Un discurs elitist progresist clasic - care funcționează poate in cafenelele studențești din Amsterdam sau San Francisco - este cel mai mare cadou pe care îl putem face lui Dragnea. Un discurs al unor oameni care se iau prea in serios (intoleranta lor fata de alții nu ii face simpatici).



Să vă explic de ce:

- Doar 15% din români au studii superioare (10% lucrează in privat - restul sunt pensionari sau bugetari). Cei care sunt educați, activi și lucrează in privat aduc doar 7-8% din totalul voturilor (pentru ca votează mai putin decât ceilalți) - și mai sunt și împărțiți in nu știu câte tendințe ideologice

- 4-5 milioane de oameni din privat au terminat cel mult liceul, lucrează in special in firme mici pe salariul minim de 1279 RON și - poate - niște bani in plic (ajung undeva spre 1500-1700 RON net). Vorbim de un segment electoral de vreo 6-7 milioane (inclusiv familia lor cu drept de vot).

- Avem vreo 5.5 milioane de pensionari, care au o pensie medie de 1200 RON pe lună. Cel putin 2.5 milioane trăiesc cu mai putin de 1000 RON pe lună.



Un program și discurs elitist pentru cei educați din urban nu aduc decât o parte din cei 8%. Un club frumos in care membrii se simt bine între ei, dar care nu contează in vreun fel in arhitectura electorală.



Ca sa creștem spre 30% - majoritatea votanților nostri trebuie sa fie din celelalte categorii - la fel de respectabile. Sa ii reprezentam pe ei și mai mult chiar decât ii reprezentam pe cei 'privilegiati'. Sa le vorbim lor in special. Asta este cheia. Trebuie să fim o mișcare și pentru zidari, chelneri, șoferi, sudori, casieri, muncitori etc. O mișcare pentru toți cei care muncesc cinstit și s-au saturat de hoție. Cu soluții practice la probleme practice, fără ideologii găunoase și populism.



Programul nostru economic este exact in directia asta (de exemplu - eliminam taxele pe muncă pana la salariul mimim ca sa creștem veniturile nete ale tuturor, dar in special ale celor cu salarii mici; ajutam IMM-urile). Trebuie sa propunem ceva la fel de concret si pentru cei cu pensii mici.



Este însă esențial sa începem sa comunicam mult mai bine, sa comunicam 'altfel' - mai direct și mai clar, chiar mai dur - spunând adevarul. Nu doar pe întelesul și pe placul profesorilor universitari și 'creativilor' care dezbat filozofie din cărți la un prosecco, înainte de o noapte la Control sau in Vama Veche. Ca altfel ne trezim, după o seara de discuții profunde și distracție între noi, ca iar a câștigat PSD-ul alegerile."





"Un program și discurs elitist pentru cei educați din urban nu aduc decât o parte din cei 8%. Un club frumos in care membrii se simt bine între ei, dar care nu contează in vreun fel in arhitectura electorală", spune Andrei Caramitru.