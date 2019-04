Andreea Cosma (PSD), despre eliberarea din funcţie a lui Mircea Negulescu: Presedintele Iohannis mi-a câştigat admiraţia; voi renunța la procesul împotriva lui

"Astăzi, preşedintele Klaus Iohannis mi-a câştigat admiraţia. Prin semnarea decretului privind eliberarea din funcţia de procuror a lui Mircea Negulescu - în prezent suspendat din funcţie, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina - ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare, constând în excluderea din magistratură, preşedintele României a dat dovada de corectitudine şi, de ce nu, de curaj. Spun asta pentru că, aşa cum am observat cu toţii, curajul este una dintre cele mai rar întâlnite calităţi ale celor care pot şi trebuie să înfrunte un sistem corupt din temelii", a afirmat Andreea Cosma într-un comunicat transmis luni și citat de Agerpres.Cosma susţine că l-a iertat pe preşedinte pentru că i-a catalogat "penali" pe ea şi pe membrii familiei ei."Domnul preşedinte Iohannis a reuşit, astăzi, să facă dreptate, iar pentru asta îi mulţumesc atât în nume personal, cât şi în numele tuturor celor abuzaţi în Unitatea de Elită de la DNA Ploieşti, care nu au avut posibilitatea să-şi facă vocea auzită şi pentru care m-am luptat, aşa cum am făcut-o şi pentru familia mea. Voi considera că preşedintele a reuşit, prin semnarea acestui decret, să corecteze acel moment de început, când ororile de DNA Ploieşti abia începuseră să iasă la suprafaţă şi mă refer aici la deja celebra sintagmă folosită de domnul Iohannis: "Nu ştiu şi nici nu mă interesează". La fel cum, astăzi, pot spune că l-am iertat pentru că ne-a catalogat drept "penali" pe mine şi pe membrii familiei mele, într-un moment în care în spaţiul public apăruseră deja dezvăluirile cutremurătoare despre abuzurile de la Ploieşti", a adăugat ea, conform sursei citate.Andreea Cosma a anunţat că a renunţat la procesul intentat preşedintelui."Chiar dacă am câştigat în primă etapă procesul intentat preşedintelui pentru calomnie şi defăimare, urmând ca judecata să intre în faza recursului, vreau să îi comunic domnului Iohannis că voi renunţa la parcursul acestui proces, considerandu-mă, în sfârşit, mulţumită de atitudinea şi măsura luată astăzi de preşedintele Romaniei", a conchis Cosma.Preşedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind eliberarea din funcţia de procuror a lui Mircea Negulescu, în prezent suspendat din funcţie, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina - ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare constând în excluderea din magistratură, informează Administraţia Prezidenţială.Pe 8 aprilie, un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis excluderea din magistratură a procurorului Mircea Negulescu, pentru săvârşirea mai multor abateri disciplinare.Instanţa supremă a menţinut o decizie a Secţiei pentru procurori a CSM din ianuarie 2018, prin care s-a admis acţiunea Inspecţiei Judiciare şi s-a dispus excluderea lui Negulescu din magistratură pentru săvârşirea a cinci abateri disciplinare.Pe 30 ianuarie 2018, Secţia pentru procurori în materie disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis excluderea din magistratură a lui Mircea Negulescu, pentru săvârşirea a cinci abateri disciplinare.În 4 mai 2017, Inspecţia Judiciară anunţa că Mircea Negulescu a adoptat un comportament inadecvat în cadrul unor discuţii purtate într-un birou din sediul unităţii de Parchet şi a manifestat o atitudine agresivă faţă de unul dintre participanţii la discuţie, sugerând inclusiv existenţa unor date care ar justifica efectuarea de cercetări penale faţă de acesta.De asemenea, Negulescu era acuzat că a solicitat unui alt procuror, în prezenţa unui martor, a unui avocat şi a unui jurnalist, informaţii cu privire la conţinutul unor interceptări dintr-un dosar pe care celălalt magistrat îl instrumenta.Mircea Negulescu şi Lucian Onea, fost şef al DNA Ploieşti, sunt anchetaţi penal de Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie pentru represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă.Onea şi Negulescu sunt acuzaţi că l-au determinat prin constrângere pe fostul deputat Vlad Cosma, ameninţându-l în mod direct că o vor inculpa pe sora acestuia, Andreea Cosma, să întocmească în fals o sesizare pe un alt nume şi tabele/liste cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept "mită electorală".