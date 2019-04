Carmen Dan vs. Cătălin Ioniță și Mihai Tudose. Cine minte? Cronologia unui scandal care s-a încheiat cu demisia unui premier și demiterea șefului poliției

Ieșirea lui Ioniță vine la câteva zile după ce, în urma bilanțului DGA, ministrul de Interne a anunțat că vor fi schimbări la nivelul Direcției, reproșând că activitatea acesteia a vizat în proporție de doar 10% angajații ministerului.Duminică seară, Cătălin Ioniță a transmis o scrisoare deschisă în care susține că schimbările îl vizează de fapt pe el . Mai mult, el o acuză pe Carmen Dan de „prezentarea mincinoasă făcută în luna ianuarie 2018 când în disputa politică cu premierul de la acea vreme, Mihai Tudose, s-a prezentat public un raport din care reiese că sunt de acord cu ocuparea funcţiei de Inspector General al Poliţiei Române”.În replică, ministrul a calificat drept „duplicitar” comportamentul lui Ioniță. Imediat, fostul premier Mihai Tudose a acuzat-o din nou de minciună pe Carmen Dan . „Mincinoasă. Agresivă și Incompetentă. O reprezentare perfectă a omului lu’ Dragnea. Ministrul de Interne... Carmen Dan”, a scris el pe Facebook.HotNews reconstituie episodul 2018, așa cum reiese din declarațiile tuturor celor implicați.Ministrul de Interne, Carmen Dan, propune demiterea șefului IGPR , Bogdan Despescu, după cazul polițistului-pedofil, Eugen Sandu.Propus la șefia Poliției este șeful DGA este Cătălin Ioniță, împuternicit pentru această funcție pentru o perioadă de 6 luni. Potrivit unei declarații din data de 12 ianuarie, făcută de Carmen Dan, pe data de 9 ianuarie, Ioniță a semnat acordul pentru preluarea funcției.Carmen Dan a susținut că în dimineața acestei zile, Cătălin Ioniță i-a transmis un SMS la ora 06:27 în care i-a spus că are rețineri în preluarea funcției. Potrivit ministrului, s-a convenit să aștepte decizia prim-ministrului.La începutul ședinței de Guvern, în jurul orei 13:30, premierul Mihai Tudose anunță că nu-l demite pe Despescu de la șefia Poliției Române, susținând că a aflat „din surse” că Ioniță „și-a declinat intenția de a ocupa această funcție”. Carmen Dan a susținut că, pe 10 ianuarie, la ora 15:30, Cătălin Ioniță a informat-o că a fost sunat de Mihai Tudose care l-a întrebat dacă acceptă funcția, iar el i-a răspuns că nu. Precizarea a fost făcută de ministru pe 12 ianuarie.Din documentul prezentat însă, duminică, la un an evenimente, Ioniță a semnat, pe 10 ianuarie 2018, o notă în care informează conducerea ministerului că nu dorește să preia conducerea Poliției Române.. Într-un interviu la Antena 3, Mihai Tudose îi cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, pe care o acuză că l-a mințit: „Am întrebat-o dacă e adevărat că refuză şi mi-a spus că nu. La prânz l-am sunat pe domnul chestor (n.r.: Cătălin Ioniţă) să îl întreb eu. Dialogul a fost cam aşa: Sunt premierul, doriţi această funcţie? şi mi-a spus „Domnule premier, permiteţi să raportez: M-am prezentat cu un raport la doamna ministru în care i-am spus că refuz, de atunci stau în antecameră, mi-a zis să aştept”. Dacă un ministru îşi permite să mă mintă, nu mai am ce să lucrez cu ea. Domnia şi-a manisfestat intenţia de luni şi i-am spus că accept demisia dacă şi-o dă. Dacă va fi lăsată şi-o va da”. Ministrul de Interne, Carmena Dan, susține că nu-și va da demisia. „În legătură cu subiectul demisiei mele, Guvernul este unul politic, iar miniştrii sunt nominalizaţi şi validaţi în forurile statutare ale partidelor din coaliţie şi tot acolo se aprobă retragerea lor din Guvern”, a declarat Carmen Dan.Carmen Dan face o conferință de presă în care prezintă acordul lui Cătălin Ioniță pentru a prelua funcția și despre care spune că a fost semnat pe 9 ianuarie. Documentul prezentat de ministru nu are însă număr e înregistrare și nici data. Cătălin Ioniță a dat publicității, duminică, adresa datată 10 ianuarie 2018 și înregistrată la MAI o zi mai târziu în care spunea că nu dorește asumarea postului. Carmen Dan nu a pomenit nimic despre acest document în conferința de pe 12 ianuarie 2018, deși refuzul fusese înregistrat cu o zi înainte.Premierul Mihai Tudose demisionează.. Premierul interimar Mihai Fifor îl demite pe Bogdan Despescu și-l numește la conducerea Poliției Române pe Cătălin Ioniță. Acesta din urmă, a semnat, la data respectivă o adresa prin care acceptă împuternicirea sa pentru 6 luni la șefia Poliției.În scrisoarea deschisă, chestorul Cătălin Ioniță susține:„Vă prezint un raport înregistrat din data de 11.01.2018 din care reiese clar faptul că nu sunt de acord cu împuternicirea mea în funcţie. La acea vreme mi s-a pus în vedere să distrug acel raport, acesta fiind dovada clară că nu premierul minţea ci ministrul de interne. Ca urmare a presiunilor făcute am început activitatea ca Inspector General însă nenumăratele imixtiuni în activitatea firească a I.G.P.R. creau tensiuni permanente”.