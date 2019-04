[P] Reacţie PNL: Pe 26 mai, dați PSD ceea ce merită: NIMIC!

Reacţie PNL

Nu s-a mai întâmplat niciodată ca trufia sinceră a unui politician să calce în așa prim-plan. Putem să găsim multe explicații pentru justificarea reacției liderului PSD, presiunea dosarelor penale, frustrarea generată de huiduielile care i se servesc oriunde merge prin țară. La Iași, o altă întâlnire electorală a PSD primită cu huiduieli s-a transformat în evacuare cu fanfară, pentru a acoperi strigătele nemulțumiților.Niciodată PSD și liderii săi nu au mai privit în ochi o realitate atât de ostilă. La fiecare pas, aproape în fiecare localitate, oamenii aruncă spre ei adevărul, frustrarea, uneori ura.Deconspirarea nimicului din fața scenei publice ne spune o poveste crudă, cinică. Problema nu este doar că Dragnea și-a arătat colții unui cetățean simplu, în fața camerelor de luat vederi. Adevărata tragedie a României este că poporul este tratat ca un NIMIC de guvernările Dragnea de aproape doi ani și jumătate.Nu poți fi decât un NIMIC pentru PSD dacă protestezi în fața unor partide care dau legi cu dedicație, pentru liderii lor, doar pentru că au câștigat niște alegeri prin minciună.Nu poți fi decât un NIMIC pentru PSD dacă refuzi să crezi că o duci mai bine, cum zice Dragnea la televizor citind cifre de pe foi, dacă la tine în buzunar, la tine acasă, nu simți că e mai bine. Degeaba ai primit o mărire de venituri dacă nu mai faci față scumpirilor și inflației record.Nu poți fi decât un NIMIC pentru PSD dacă ești privit cu scepticism în Europa pentru că guvernarea de la București ne-a făcut de râsul lumii, transformând agenda internă într-un compendiu de drept penal.Nu ești decât un NIMIC dacă nu crezi în mascarada Ministerului Sănătății care face figurație într-o campanie nerușinată de inspecții în spitalele țării, pretinzând că își dorește binele pacienților. Acum un an nu știa ministrul Sorina Pintea că multe din spitalele țării se zbat în mizerie? A aflat abia acum ceea ce românii știu de ani de zile? Campania electorală i-a împrospătat memoria. Și ordinul șefului de partid, ”grijuliul” și ”empaticul” Liviu Dragnea.Nu poți fi decât un NIMIC ca întreprinzător privat în regimul PSD care te jupoaie de trei piei.Ștefan Petrencic, tânărul de 28 de ani care l-a sfidat pe Liviu Dragnea, a fost agresat de pesediștii de vază aflați la reuniunea PSD din județul Suceava. El a declarat ulterior că a fost agresat și în afara locației, a fost alergat de susținătorii PSD până la ieșirea din comuna Dumbrăveni. Mai mulți politicieni liberali au făcut un apel către ministrul de Interne, Carmen Dan, pentru a-i cere explicații în legătură cu acest incident.Îndrăzneala de a-l contrazice pe Liviu Dragnea are consecințe serioase – agresiunea fizică. Am mai văzut asta la o scară mult mai mare – mitingul din 10 august 2018 – unde „îndrăzneala” de a protesta a fost „tratată” cu gaze lacrimogene și violență brută. La comandă politică, bineînțeles. După ce i se servește NIMIC, poporul român primește și corecția fizică corespunzătoare.Cercul disprețului față de propriul popor s-a închis când Dragnea l-a catalogat drept un NIMIC exact pe un om simplu care a spus că a votat PSD, dar și-a dat seama că n-o să facă niciodată ce au promis.Toate aceste lucruri trebuie să constituie, din nou și din păcate, o lecție. A suta sau a mia oară. Poporul are voce și trebuie să se exprime clar și răspicat. La urne. Poporul trebuie să le arate pesediștilor și lui Liviu Dragnea cine este adevăratul NIMIC al acestei țări. Trebuie s-o facă acum, pe 26 mai, și trebuie s-o facă de fiecare dată când sunt alegeri. Este singurul mod prin care răul reprezentat de Dragnea și PSD poate fi oprit. România poate fi readusă pe calea firească, poate fi însănătoșită, doar prin votul românilor.Se spune că uitarea este cel mai mare dușman al istoriei. Să nu uităm, atunci! Să mergem să-i oprim. De câte ori avem ocazia. Durează doar câteva minute și contează pentru ani de zile de acum înainte. E timpul!