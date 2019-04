PNL acuză Primăria din Alexandria că a depus ”eforturi uriașe” pentru a împiedica mitingul liberal din fieful lui Dragnea

Președintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat, duminică, pe Facebook, că "s-au depus eforturi uriașe" pentru ca PNL să fie împiedicat să-și prezinte candidații pentru europarlamentare în Alexandria, după ce Primăria orașului a refuzat să le ofere autorizația de miting pe platoul din fața Casei de Cultură sau în ”orice alt spațiu public solicitat”. De asemenea, potrivit liderului PNL, chiar și proprietarii spațiilor private cu care ajungeau la o înțelegere renunțau ulterior din cauza unor ”presiuni uriașe”.

"Nu mulți știu, dar s-au depus eforturi uriașe pentru a ne împiedica să ne prezentăm candidații în Alexandria. PNL a solicitat Primăriei Alexandria chiar de la începutul lunii aprilie autorizația pentru miting, spațiul ales fiind platoul din fața Casei de Cultură. Am fost refuzați, motivele invocate fiind cusute cu ață albă: fix în acea locație se organizează acțiunea «Vine iepurașul» și au interzis sub acest pretext orice fel de manifestații publice. Apoi, ni s-a spus că nu se poate să organizăm mitingul în altă locație deoarece este planificată o procesiune religioasă. Au refuzat să ne pună la dispoziție stadionul local, Sala Sporturilor și orice alt spațiu public pe care l-am solicitat. Ne-am adaptat continuu și am cerut autorizație pentru un marș, pe care, la fel, au refuzat să ne-o acorde, fără niciun fel de motivație. Ca să își construiască un alibi le-au cerut celor de la ALDE și PSD să depună cerere pentru miting, la mult timp după solicitarea noastră, doar pentru a folosi acele cereri că un motiv în plus pentru a-l refuza pe al nostru", susține liderul liberal.

De asemenea, Ludovic Orban, a mai spus că doar cu trei zile înaintea mitingului din Alexandria, "un om de afaceri" a avut ”curajul” de a-i ajuta, ”asumându-și riscul de a fi hărțuit de satrapii locali la ordinul lui Dragnea”.

"Pentru că suntem liberali și liberalii nu renunță, am căutat soluții pentru a organiza mitingul într-un spațiu privat. Toți cei cu care ne înțelegeam pentru a le închiria spațiul au renunțat ulterior fiind supuși unor presiuni uriașe. Într-un final, cu doar trei zile înainte de eveniment, un om de afaceri local a avut curajul de a ne ajuta, asumându-și riscul de a fi hărțuit de satrapii locali la ordinul lui Dragnea. Nici după ce am definitivat locul evenimentului nu am avut liniște. Ne-au transmis pe toate căile posibile că vor pregăti grupuri de contramanifestanți, că vor provoca incidente, că se va lăsa cu violențe, orice pentru a ne face să renunțăm", a mai precizat președintele PNL.

Ludovic Orban a mai transmis, în același mesaj, că PNL a "spulberat mitul Româniilor multiple" la Alexandria și că vizita liderilor PSD din județul Iași "a arătat același lucru".

"Ieri (sâmbătă-n.red.), la Alexandria, am spulberat mitul Româniilor multiple și a populației împărțite între pesediști și nepesediști. Vizita liderilor PSD în județul Iași a arătat același lucru, că în locuri pe care le consideră feudele lor, oamenii îi huiduie pentru că oamenii văd, gândesc și simt. România este una singură, doar tipul de administrație diferă, iar populația vrea peste tot aceleași lucruri, o viață mai bună, dezvoltare și prosperitate", arată postarea lui Ludovic Orban.