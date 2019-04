Vosganian a părăsit indignat reuniunea PSD: Am auzit că toți românii de bună-credință sunt la PSD, așa că am decis să nu-i tulbur

”​Sunt, încă, la vârsta noutăților, chiar dacă am trei decenii de experiență politică. Astăzi, răspunzând cu politețe unei invitații, am participat pentru prima oară în viața mea la o întrunire PSD, cea a organizației Iași. I-am ascultat pe distinșii oratori vorbind despre guvernarea (doar a) PSD, despre faptul că toți românii de bună credință sunt la PSD etc.etc., drept care, după vreun ceas, am socotit că e mai bine să plec, ca să nu-i tulbur”, a scris Varujan, pe rețeaua socială.