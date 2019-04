Dăncilă, ironică la adresa opoziție: O să facem o ordonanță de urgență să le dăm gratuit lecitină. Ei uită ce au făcut

„Românii nu uită. Ei au tăiat pensii și salarii, noi am crescut pensii și salarii. Dar acest lucru mă face avem o nouă inițiativă - să trimitem către PNL, către USR, să facem o ordonanță de urgență prin care să le dăm gratuit lecitină ca să aibă memoria mult, mult, mult mai bună. Ei poate uită, dar cei care au trecut prin aceste situații neplăcute, cei care au fost umiliți cu siguranță nu o să-i uite”, a spus premierul, la Iași.Ea i-a sfătuit pe pesediști să fie mândri.”De fiecare dată să spuneți cu mândrie că sunteți membri PSD. PSD nu a luat niciodată decizii împotriva oamenilor. Dimpotrivă (...) Trebuie să spuneți cu mândrie că sunteți români. Acești oameni care vin de la PNL, de la USR, nu au avut această mândrie. (...) Ca prim-ministru, am toată deschiderea să dau un premiu celor de la PNL, USR, de la PLUS MINUS pentru defăimarea României în UE, pentru că acești oameni nu au ratat niciun moment pentru a-și defăima țara”, a mai spus Dăncilă.