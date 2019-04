VIDEO Dăncilă: Nu o să fac niciun pas înapoi. Am o datorie față de români, față de țara mea și față de Liviu Dragnea

„Nu este ușor, nu-mi este ușor. Cred că am fost cel mai atacat premier de după 1989 dar nu am făcut și nu am să fac niciun pas înapoi, am o datorie față de români, față de țara mea, față de cei care cei care ne-au acordat această încredere, mă refer la președintele partidului, Liviu Dragnea, mă refer la conducerea partidului, mă refer la toate județele care m-au susținut”, a spus Dăncilă, la mitingul de la Botoșani.Premierul a mai spus că a „învățat de-a lungul timpului să conjug verbul a construi”. „Au venit alții care au conjugat verbul a demola”, a spus ea referindu-se la opoziție.Premierul a susținut un discurs liber de aproape 15 minute, fără a avea celebrele foi de pe care să citească.