VIDEO Momentul în care bărbatul care l-a contrazis pe Dragnea la un miting PSD este scos din mulțimea din fața scenei

Bărbatul care l-a contrazis pe Liviu Dragnea, în timpul unui miting la Suceava, stârnindu-i o reacție nervoasă, a fost „potolit” imediat de mai mulți bărbați, care l-au dus și împins în ultimele rânduri.Dialogul dintre Dragnea și participantul la miting:Liviu Dragnea: "Gândiți-vă... zeci de ani de zile cum nu s-au interesat de satul românesc! Ce am făcut noi?"Participant la miting: "Nimic!" Liviu Dragnea: "Nimic ești tu, ți-o spun direct! Ai răbdare să-ți spun ce am făcut noi, mincinosule! Am mărit salariile la medici, așa cum n-au fost niciodată în România...".Imediat mai mulți bărbați l-au scos din mulțimea din fața scenei pe cel care l-a contrazis pe Dragnea.