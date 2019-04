Chestionar online: După proteste, te implici mai mult în viața politică; te informezi mai mult?

Tema lucrării de licență este angajamentul politic in România. Scopul acestui chestionar este să analizeze dacă cetățenii Romaniei sunt mai implicați politic in urma evenimentelor recente, privind protestele care au avut loc în România (importante sunt aici prostele din 2017-2018 începând cu protestele din 2017 după alegerile guvernamentale din 2016, până la prostetul diaspora din 10 august 2018. De asemenea, orice protest după acest interval de timp este relevant pentru realizarea sondajului). Mai mult, aș vrea să aflu dacă cetățenii sunt mai informați în legătură cu situația politică din Romania după proteste și ce impact a avut internetul in acest proces.

Chestionarul poate fi completat la linkurile de mai jos: www.isondaje.ro/sondaj/687063368/

Chestionar online: Angajamentul politic în România