​​VIDEO Iohannis, la lansarea celei de-a treia cărți: Când vom reuşi să devenim mai europeni, tot mai mulţi români vor dori să se întoarcă / Avem politicieni care la Bruxelles sunt pro-europeni, dar acasă dau vina pe UE

"Când vom reuşi să devenim tot mai europeni eu sunt convins că tot mai mulţi români vor dori să se întoarcă în ţară. Acest lucru să ştiţi că nu ţine doar de bani. De câţiva ani nu mai vorbim doar despre salarii, venituri, vorbim şi despre alte lucruri pe care oamenii care trăiesc în afara ţării le aşteaptă să se întâmple în România europeană pentru a se putea să se întoarcă. De exemplu, aşteaptă un stat de drept, şanse egale, meritocraţie, mai ales pentru tineri, este extrem de important să avem proceduri predictibile, previzibile, ca să-şi facă un plan de carieră. Nu poţi cum se întâmplă la noi, din păcate de multe ori, să se schimbe lucrurile de azi pe mâine, să nu ştii ce modificări apar mâine sau poimâine. (...) Pe măsură ce devenim mai europeni aceste lucruri trebuie mult mai bine clarificate şi o vom face, nu chiar acum. Suntem într-o fază în care nu se clarifică prea bine, dar suntem foarte hotărâţi să îmbunătăţim această stare a lucrurilor şi atunci sunt convins că mulţi români vor veni cu plăcere acasă", a spus şeful statului la lansarea de la TNB, potrivit Agerpres.El a criticat faptul că Guvernul şi PSD dau vina pe Uniunea Europeană pentru nereuşitele naţionale."Ştirile negative despre Uniune prevalează, pe de altă parte, constatăm un fenomen care nu ar trebui să existe, dar el există şi se datorează politicienilor. Foarte mulţi politicieni, până şi din cei pro-europeni, când discută în formate europene, la Bruxelles sau în capitala lor - şi aici este un fenomen general, nu suntem campioni nici măcar aici - sunt foarte entuziaşti, discută, rezolvă probleme, au o abordare proeuropeană, pe urmă se duc acasă în campanie electorală şi ce să vezi - încep să dea vina pentru toate nereuşitele de acasă pe Uniunea Europeană, foarte simplu. Avem şi noi un astfel de Guvern şi un astfel de partid majoritar care este declarat antieuropean, nemulţumit de ce se întâmplă la Bruxelles, cum suntem trataţi ca şi cum problemele noastre ar fi fost create la Bruxelles, nu aici. Similar se întâmplă şi în altă parte. Politicienii dau vina pentru nereuşitele naţionale pe UE şi atunci încet-încet apare un euroscepticism care se răspândeşte", a menţionat Iohannis.Şeful statului a subliniat că euroscepticismul este un fenomen îngrijorător."Euroscepticismul este un fenomen de care trebuie să ţinem cont şi este un fenomen care a adus în foarte multe ţări deja la apariţia unor partide vădit antieuropene, eurosceptice şi acest fenomen este îngrijorător pentru că aceste partide ajung în Parlamentul European, care trebuie să se ocupe de lucrurile importante pentru cetăţenii europeni. (...) Trebuie să reînvăţăm să vorbim şi despre reuşite", a arătat Iohannis.Preşedintele Iohannis a vorbit şi despre sistemul de educaţie din România."La începutul mandatului meu mi-am pus problema cum să facem să funcţioneze lucrurile mai bine în România. (...) Am ajuns la concluzia că ceea ce ne trebuie este un lucru care ne trebuie şi fiecăruia în parte şi societăţii - educaţia. România fără un sistem de educaţie solid nu poate să aibă un viitor bun. Este clar, este simplu, dar de aici mai departe lucrurile nu sunt aşa de simple, fiindcă noi avem un sistem de educaţie pe care mulţi îl consideră foarte performant şi probabil multele performanţe individuale ne duc la această concluzie. Avem olimpici de succes, însă ceea ce ne lipseşte este o educaţie care merge în profunzime. Avem un analfabetism atât de răspândit cum nu am avut de multe decenii. Avem, din păcate, şi persoane publice care au oarece dificultăţi în a exprima o idee într-o frază coerentă", a afirmat el.Şeful statului a subliniat că proiectul "România Educată" oferă o "reformă profundă"."Ca să trăim bine trebuie să muncim bine, dar şi cu folos şi cu rezultate foarte bune. Toate acestea se pot realiza atunci când educaţia este de foarte bună calitate, solidă", a mai spus Iohannis.Președintele Klaus Iohannis a mai declarat miercuri, în cadrul lansării cărții sale EU.RO de la Teatrul Național, că a scris această carte în câteva luni datorită interesului crescut în afaceri europene pe care l-a văzut în contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului UE."Am scris această carte în câteva luni. Am regăsit vechiul meu partener, Curtea Veche. De la început, afacerile europene au fost foarte importante pentru mine, pentru că sunt foarte importante pentru România. Facem parte dintr-un club select numit UE. Am constatat la început că interesul general pentru afacerilee europene este mai degrabă modest. Majoritatea sunt pro-euopeni dar nu am constatat un interes comun pentru chestiuni practice europene. Am comunicat destul de mult despre UE, despre ce fcaem noi la Consiliu, despre rezultatele României și faptul că sunterm apreciați acolo. Când a devenit mai evident că o să preluăm președinția, am văzut un interes crescut pentru afaceri europene. Am venit în întâmpinare cu câteva informații care au devenit ceva mai multe care se regăsesc în această carte. Am vrut să fie o carte utilă pentru cetățeanul intresat dar nu neapărat să devină un doctor", a afirmat președintele Klaus Iohannis, potrivit Mediafax.Președintele Klaus Iohannis și-a lansat, miercuri, cartea „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa”. Evenimentul a avut loc la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, Sala Studio.Potrivit unui comunicat al Editurii Curtea Veche, volumul este un ghid ce realizează sinteza istoriei Uniunii Europene, a instituţiilor care o definesc, a valorilor ei şi a principalelor provocări pe care le înfruntă în prezent."EU.RO. Un dialog deschis despre Europa" este, potrivit editorilor, "o invitație la dezbatere, la analiză şi cunoaştere, astfel încât să le ofere cititorilor informații de care au nevoie pentru a deveni cetăţeni europeni implicaţi, alături de instrumente care să le contureze o poziţie articulată faţă de Uniune şi faţă de viitorul ei"."Am încercat să prezint, într-o manieră accesibilă, principalele mecanisme, valori şi teme politice relevante pentru constructul european. Intenţia mea a fost aceea de a oferi unui cititor nespecialist explicaţii concise şi răspunsuri la întrebări esenţiale, dar sensibile, care preocupă un număr mare de cetăţeni şi care pot genera confuzii. Întrebările la care am încercat să ofer răspunsuri în aceasta carte sunt foarte variate, iar ele încep de la legitimitatea noastră istorică de a aparţine spaţiului comunitar şi se încheie cu modul în care ne proiectăm prezenţa în Uniune, în viitoarea perioadă. De asemenea, ele au la baza convingerea că este de datoria politicienilor să informeze propriii cetăţeni despre modul de funcţionare al mecanismelor politice şi despre marile teme care solicita, astăzi, atenţia lumii întregi", arată Klaus Iohannis în introducerea cărţii.Cartea prezintă ce anume implică pentru România apartenenţa la proiectul comunitar.Klaus Iohannis a mai publicat volumele "Pas cu pas" (2014) și "Primul pas" (2015).