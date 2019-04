Dragnea le face primarilor un cadou înainte de alegeri: Codul administrativ, adoptat prin OUG „într-o perioadă rezonabilă”

Întrebat dacă acest Cod administrativ va fi aprobat cu sau fără pensii speciale pentru aleşii locali, preşedintele PSD a răspuns: „E textul la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, să vină cu o formă cât mai curând. Vom discuta în coaliţie, împreună cu premierul, şi vom lua şi deciziile astea. Vom discuta şi cu colegii de la UDMR şi împreună vom lua o decizie”.





*****







Amintim că proiectul Codului administrativ a fost respins definitiv în Parlament la începutul acestei luni, după ce a fost declarat neconstituţional printr-o decizie a CCR.













„Astăzi am adoptat câteva hotărâri care sunt importante, şi anume Codul administrativ să se adopte prin ordonanţă de urgenţă într-o perioadă rezonabilă”, a spus Liviu Dragnea la Parlament, la finalul şedinţei CExN al PSD, potrivit Agerpres.El a prezentat „trei motive pentru urgenţa unei ordonanţe pe Codul administrativ”.„Este în Codul administrativ prevederea ca procedurile pentru atestarea domeniului public al localităţilor să fie mult simplificată. Acum durează între un an şi doi ani. Care este efectul? România pierde sute de milioane de euro pentru că autorităţile locale nu îşi pot atesta domeniul public ca să depună proiecte pe fonduri europene. Al doilea argument - tot în Codul administrativ este o prevedere prin care din redevenţele care se iau de către stat pentru exploatările de suprafaţă, cariere, balastiere, 80% din aceste redevenţe să rămână la comunităţile locale respective. Astăzi, vin camioane, încarcă balast, trec prin sate, se crapă casele oamenilor şi comunitatea nu are niciun câştig, doar neajunsuri. Asta înseamnă miliarde care nu ajung la comunităţile locale şi orice zi de întârziere este un deserviciu pentru ei. De asemenea, pentru simplificarea procedurilor administrative este o prevedere în Codul administrativ să se descentralizeze concursurile pentru administraţia publică locală, să nu mai stea cu lunile la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici”, a arătat Dragnea.