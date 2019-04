VIDEO Toader, înainte de moțiune: „Am luat în calcul ambele variante: remaniere și demisie”

"O zi ca multe altele în care sunt la minister, depun jurământul unii de asimilat judecător-procuror, primesc studenți care vin în vizită la minister și le voi face o scurtă prezentare a ministerului, după care îi voi lăsa cu colegii mei pentru mai multe amănunte, moțiunea de cenzură și ce va mai fi, să spunem, la capitolul neprevăzut pe ziua de astăzi", a declarat Tudorel Toader, citat de Mediafax. Întrebat ce vrea să le transmită colegilor din Senat în condițiile în care președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat că Tudorel Toader nu prea mai e susținut de PSD, ministrul Justiției a întrebat retoric: "Moțiunea se dezbate acuma aici sau în Senat? Este posibilă orice variantă pe care o prevede Constituția, orice variantă pe care o vor decide decidenții. Eu sper că îmi fac treaba până în ultimul moment, ca ministru. Repet, este o regulă, un principiu, care spune că trebuie asigurată continuitatea activității autorității, că nu poți să spui : gata, eu am auzit că mă remaniază și plec. Nu e posibil așa ceva, trebuie proces-verbal, predare-primire către noul ministru, în final sigiliu și la gară, cum se spune".Tudorel Toader a ținut să precizeze că nu exclude varianta unei demisii. "Am luat în calcul ambele variante (remaniere și demisie -n.r.). Din momentul în care am spus până apare în Monitorul Oficial, nu am spus care e procedura prin care apare în Monitor altcineva, prin urmare, sunt toate căile posibile. Dacă decizia e a mea, nu o discut cu domnul Tăriceanu. Nu am nevoie să mă consult dacă să-mi dau demisia sau nu. E o decizie personală", a completat ministrul Justiției.Senatul are pe ordinea de zi a plenului de luni, pentru dezbatere și vot, de la ora 16.00, moțiunea simplă la adresa ministrului Justiției, intitulată „Justiția, victimă sigură în mâinile lui Toader”. Senatorii au amânat de două ori votarea acesteia din lipsă de cvorum. Astfel, moțiunea simplă figurează pentru a treia oară pe ordinea de zi a plenului Senatului, după ce aceasta a fost amânată în două rânduri, ședințele fiind suspendate din lipsă de cvorum.