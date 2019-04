Moțiune. Și-l mai asumă sau nu PSD pe Tudorel Toader? Votul-semnal programat azi, în Senat

Senatul are pe ordinea de zi a plenului de luni, pentru dezbatere și vot, de la ora 16.00, moțiunea simplă la adresa ministrului Justiției, intitulată „Justiția, victimă sigură în mâinile lui Toader”. Senatorii au amânat de două ori votarea acesteia din lipsă de cvorum. Astfel, moțiunea simplă figurează pentru a treia oară pe ordinea de zi a plenului Senatului, după ce aceasta a fost amânată în două rânduri, ședințele fiind suspendate din lipsă de cvorum. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro săptămâna trecută că senatori ai PSD intenționează să voteze moțiunea împotriva lui Toader . Aceasta ar fi singura posibilitate pentru ca moțiunea să treacă, în condițiile în care PSD are majoritatea în Senat, chiar și fără voturile ALDE. Amintim că adoptarea în Camera Deputaților sau în Senat a unei moțiuni simple pentru demiterea unui ministru nu obligă Guvernul să-l demită.Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, că l-a respectat foarte mult pe Tudorel Toader, însă a precizat că ministrul Justiției a greșit foarte mult și că el, personal, „are o supărare foarte mare” din această cauză. El a adăugat că premierul Viorica Dăncilă trebuie să decidă dacă ministrul mai are susținere în Guvern.Liderul social-democrat a mai precizat că probabil remanierea ministrului Justiției va fi discutată în următoarea ședință a CEx al PSD, însă acesta nu va fi subiectul principal.În urmă cu o săptămână, Dragnea spunea că dezbaterile pe modificarea codurilor penale trebuie reluate săptămânile viitoare în Parlament, susținând că partidul a fost păcălit de ministrul Tudorel Toader, care a provocat, prin declarații, un scandal „până la cer” și apoi nu dat ordonanțele.Moțiunea simplă „Justiţia, victimă sigură în mâinile lui Tudorel Toader”, a fost depusă de PNL și USR la două săptămâni după ce deputaţii au respins un demers similar al Opoziţiei la adresa ministrului Justiţiei. Liberalii arată în textul moţiunii depuse miercuri Senat că "imixtiunea în înfăptuirea justiţiei" se realizează doar prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti."Greşeala este omenească, dar a persista în greşeală este diabolic. Iată de ce grupul parlamentar al PNL vă solicită încetarea de urgenţă a imixtiunii în înfăptuirea justiţiei, care, potrivit art. 126 alin. (1) din Constituţia României, republicată, se realizează doar prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti", potrivit moţiunii. Ei îl mai acuză pe ministrul Justiţiei că ministerul său nu a soluţionat problema supraaglomerăriii din penitenciare. Camera Deputaţilor a respins, pe 20 martie, moţiunea simplă prin care partidele de Opoziţie cereau abrogarea OUG 7 privind modificarea legilor justiţiei şi demisia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, cu 126 de voturi ”pentru”, 148 ”împotrivă” şi două abţineri.Moţiunea simplă prin care partidele de Opoziţie cereau demisia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, a fost dezbătută pe 5 martie, în aceeaşi zi în care Guvernul a adoptat proiectul pentru modificarea OUG 7 pe legile justiţiei, în ciuda avizului consultativ negativ al CSM.