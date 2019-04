Un eurodeputat PSD face apel la Guvernul Finlandei să renunțe la Președinția Consiliului UE

Eurodeputatul PSD Emilian Pavel a făcut apel către Finlanda să renunțe la Președinția Consiliului UE, pe care ar trebui să o preia de la 1 iulie și să o lase încă 6 luni României, în condițiile în care extrema dreaptă ar putea face parte dintr-o nouă construcție a majorității guvernamentale, conform Mediafax.

„Când mă uit la rezultatul alegerilor din Finlanda, încerc să îmi imaginez cum ar fi arătat Președinția Consiliului UE azi, dacă ar fi preluat-o ei la 1 ianuarie! Evident acea propunere se dovedește astăzi ca fiind nu doar ridicolă, dar evident pur politică! Ce îmi doresc? Îmi doresc să continuăm noi, România, încă 6 luni! Am demonstrat că suntem capabili să ducem această responsabilitate! Am închis 90 de dosare, din care mai mult de 60 sunt legislative! Am organizat sute de întâlniri, la nivel de înalt și de experți, care au demonstrat seriozitatea și profesionalismul românesc!”, a scris Emilian Pavel, duminică, pe Facebook.

Social-democratul a adăugat că includerea extremei drepte într-o construcție a majorității guvernamentale în Finlanda în perioada Președinției Consiliului UE nu ar fi benefică proiectului european.

„Guvernul PSD a schimbat imaginea României la nivelul UE! Fac un apel la responsabilitate către Guvernul interimar al Finlandei și îi rog să renunțe la Președinția Rotativă care ar trebui să înceapă pe 1 iulie! Nu ne putem permite să pierdem 6 luni cu incertitudini politice la Helsinki! Mai mult decât atât, o eventuală includere a extremei drepte într-o nouă construcție a majorității guvernamentale în timpul Președinției Rotative a Consiliului UE, nu poate fi benefică Proiectului European!”, a conchis Emilian Pavel.

Duminică au avut loc alegeri parlamentare în Finlanda, fiind așteptate rezultate finale. Anterior, sondajele de opinie arătau că actuala coaliție de centru-dreapta, aflată la putere, ar urma să fie învinsă, în timp ce formațiunile de extremă dreapta câștigă teren, informează France 24.