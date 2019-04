Florin Cîțu: FMI estimează pentru România un deficit de 3,8% în 2019 și de 4,1% în 2020

Senatorul PNL Florin Cîțu a prezentat estimările Fondului Monetar Internațional (FMI) care vin să confirme datele Comisiei Europene și ale agențiilor de rating. Astfel, FMI estimează pentru România un deficit bugetar de 3,8% în acest an și unul de 4,1% în 2020, relatează Mediafax.

„FMI îi da în cap guvernului Dragnea cu estimările pentru deficitul bugetar! FMI a publicat estimările pentru deficitul bugetar al României în 2019 și 2020. FMI confirmă estimările Comisiei Europene și ale agențiilor de rating și infirmă, cum este și normal, manipulările guvernului PSD+ALDE. FMI estimează un deficit de 3.8% în 2019 și de 4.1% în 2020!!!”, a scris Florin Cîțu, duminică, pe Facebook.

Liberalul precizează că deficitele unor state care sunt într-o criză economică majoră, precum Turcia și Argentina, sunt mai mici decât ale României. Argentina are un deficit estimat la 2,1% pentru anul acesta și de 1,5% pentru 2020, iar Turcia are deficitul estimat la 3,1% în 2019 și 3,5% în anul următor.



„Argentina și Turcia, țări în criză economică majoră, au deficite estimate mai mică decât România. Atât de jos au dus PSD+ALDE economia României. Asta în condițiile în care economia României se prăbușește, deficitul de cont curent a explodat, dobânzile sunt cele mai mari din UE, investitorii fug din România, prețurile au explodat, etc. Deficite mari, bugetare și de cont curent, înseamnă, inflație și dobânzi și mai mari că până acum, urmate de șomaj”, a conchis Cîțu.

Pe 16 martie, agenţia de rating Standard & Poor's a estimat deficitul bugetar al României din acest la 3,3%, iar cel de anul viitor la 3,5%, peste ţinta angajată de 3% din PIB, din cauza cheltuielilor cu salariile şi cu pensiile, precum şi cu alte cheltuieli bugetare.

Potrivit raportului semestrial al Comisiei Europene (CE) publicat pe 27 februarie deficitul structural va rămâne în general stabil şi ridicat, la aproximativ 3,4% în 2019, dar va creşte considerabil în 2020, din cauza majorării salariilor, mai ales îns ectorul public, dar reducerii de taxe.