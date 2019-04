Cioloș, după ce Dragnea a spus că PSD a adus de 4 ori mai mulți bani europeni decât guvernul tehnocrat: ”A mințit de-a înghețat Belina”. Graficul prezentat de PLUS

Foto: Alianta USR PLUS

Potrivit liderului PLUS, ”realitatea e că în 28 de luni Coaliția PSD-ALDE a atras cu 22% mai puține fonduri europene de coeziune decât Guvernul Cioloș în 12 luni”.Ce spus ieri Dragnea: ”Am adus deja de patru ori mai multe fonduri europene față de guvernul precedent, dar vrem să aducem mai mult decât atât, pentru că românii și România merită mai mult!””Cred că îi lipsesc noțiuni elementare de matematică, altfel nu-mi explic cum poate să scrie așa ceva. Pentru că în 2016 au intrat în România 7,3 miliarde de euro, în total. În ultimii doi ani, guvernele Dragnea au reușit să atragă doar câte 4,7 miliarde pe an. Oricum ar întoarce cifrele domnul Dragnea, realitatea e alta decât cea pe care o vinde ieftin,” scrie Cioloș duminică, pe Facebook.”Dacă scădem subvențiile agricole, adică fondurile europene negociate de mine în calitate de comisar european, pentru care guvernul PSD nu trebuie să facă nimic ca să le primească - realitatea e că în 28 de luni Coaliția PSD-ALDE a atras cu 22% mai puține fonduri europene de coeziune decât Guvernul Cioloș în 12 luni. Adică 4,4 miliarde în 2016, față de doar 3,4 miliarde adunate în 2017, 2018 și 2019”, adaugă liderul PLUS.