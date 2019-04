​Mesajul dur publicat de un vicepreședinte USR pe forumul intern al partidului: În acest partid totul se tranzacționează. Ce se întâmplă azi este mai aproape de PSD

„Când intrăm în ședința de BN deciziile sunt deja luate în grupul restrâns și voturile cumpărate. Decizia în BN a devenit, din păcate, o formalitate.In acest partid totul se tranzacționează. Opiniile discordante sau critice sunt amuțite de acest grup care vorbește peste noi, iar acestea nici nu mai sunt menționate în minuta care apare cu întârziere și e bine coafată, astfel încât să pară că ar exista un consens.

Protestez deci împotriva modului discreționar în care grupul majoritar își impune voința, fără dezbateri și fără să ia în considerare opiniile critice, pe care le acoperă cu vociferări ostentative și cu dispreț. Stăm minute în șir cu mâna ridicată pentru a lua cuvântul în timp ce grupul majoritar vorbește când cum și cât vrea.

Protestez pentru că președintele Dan Barna, cu care am încercat să discut de două ori despre această situație, tolerează și prin lipsa de reacție, chiar încurajează modul necolegial în care sunt tratați membrii BN neafiliați la grupul majoritar.

Protestez împotriva modului brutal prin care BN intervine în autonomia unor filiale, selectiv, incercand sa impuna conducerea care sa-i fie fidelă.

Protestez împotriva modului total netransparent prin care se fac angajări și numiri, în care se decide salarizarea și acordarea de bonusuri în Secretariatul General. In SG avem directori dar nu avem directii. Pentru unii salariul este de corporatist dar munca de bugetar.Acolo nu conteaza ce stii conteaza cine te-a adus.

L-am susținut și încă îl mai susțin pe Dan Barna, dar ce se întâmplă azi este mai aproape de PSD decât de USR. Dacă nu își va asuma această situație și nu va schimba ceva îmi va pierde susținerea”.

„În partidul ăsta totul se tranzacționează”, spune Levente, care îi reproșează lui Dan Barna că, prin lipsa de reacție tolerează situația.El reclamă că ordinea de zi și documentele sunt prezentate cu foarte puțin timp înainte de ședința conducerii, iar „subiectele neconvenabile sunt deliberat puse pe ultimele locuri pentru a fi amânate la nesfârșit”. Levente amintește discuțiile despre buget pe care l-a considerat superficial si pentru care „dupa doar cateva saptamani ni s-a cerut vot pe rectificare de buget campanie cu 320%”. De asemenea, el amintește despre un proiect de achizitie prin leasing financiar a peste 40 de autoturisme. „Proiectul continea o singura ofertă și ni s-a solicitat vot în ultimele 5 minute de sedință. Am solicitat timp pentru a studia proiectul deoarece impactul bugetar era de peste 230.000 euro.Din motive necunoscute pentru mine proiectul a fost retras”.Elek Levente este vicepreședinte ales al USR cu cel mai mare număr de voturi. El a președinte interimar al formațiunii după plecarea lui Nicușor Dan, dar nu a mai candidat ulterior susținându-l pe Dan Barna.Contactat de HotNews, Elek Levente a susținut că nu este singurul care este nemulțumit în partid, iar mesajul său a fost postat pe forumul de discuții al partidului tocmai pentru că USR a fost înființat în spiritul dialogului și transparenței.Demersul meu nu are nicio legătură cu campania electorală, a precizat el, exprimându-și speranța că lucrurile pot fi remediate. Levente a precizat că a vorbit și cu Dan Barna, în lunile anterioare, și i-a prezentat problemele reclamate, însă, din păcate, acestea nu s-au rezolvat.Cu toate acestea el a insistat că îl susține în continuare pe liderul USR. „În momentul de față consider că Dan Barna este cea mai bună soluție pentru USR și de aceea îl susțin”, a spus el.Până la ora publicării acestui material, președintele USR, Dan Barna, nu a putut fi contactat pentru a prezenta un punct de vedere.