Oana Popescu își retrage candidatura de pe listele USR-PLUS: Am vrut să fac mai mult bine, mai multor oameni. Constat că nu este așa

Oana Popescu anunță că își retrage candidatura de pe lista Alianței 2020 pentru alegerile europarlamentare, precizând că a intrat în cursă considerând că va avea ocazia să facă mai mult bine, mai multor oameni, însă a constatat că acest lucru nu este posibil deocamdată. Decizia ei vine după ce, recent, un alt membru PLUS, Valeriu Nicolae, a anunțat că părăsește formațiunea condusă de Dacian Cioloș.



”Am renunțat la candidatura la europarlamentare pe listele Alianței 2020. Am participat la acest proces considerând că voi avea astfel ocazia să fac mai mult bine, mai repede, mai multor oameni. Am constatat că - cel puțin momentan - nu este așa. Prefer să ocup locul care consider că îmi oferă cel mai bun context să-mi folosesc la maximum capacitățile, iar acest loc rămâne, deocamdată, societatea civilă, mediul profesional de analiză, de politică internațională, de comunicare”, a anunțat, pe Facebook, Oana Popescu, membru PLUS.

Ea a mai comentat că va continua să sprijine alianța USR-PLUS.

”Sper că PLUS și USR să fuzioneze, să crească, să devină o construcție sustenabilă, pentru că politică românească are nevoie de asanare și de schimbare de paradigmă. Voi continuă să încerc să construiesc un mediu politic care, în alt moment, să îmi ofere contextul propice de a face tot ce știu mai bine în serviciul public - iar atunci voi reveni și mă voi implică din nou”, mai spune ea.