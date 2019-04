Tudorel Toader, după ce Liviu Dragnea a spus că a păcălit PSD, iar partidul nu și-l mai asumă: Nu mă consider în război cu nimeni

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a precizat, miercuri seară, că el nu se consideră în război cu nimeni, precizând că la preluarea mandatului a primit garanțiile de conservare a statutului de independent, de neafiliat politic, relatează Mediafax.

O precizare prealabilă. Eu nu mă consider în război cu nimeni. Îmi fac datoria potrivit legii, potrivit Constituției, de ministru al Justiției, îmi îndeplinesc obligațiile câtă vreme mă aflu pe scaunul de ministru al Justiției. În momentul în care în Monitorul Oficial apar numele și prenumele viitorului ministru al Justiției, îl voi aștepta la minister, îi voi preda sigiliul Ministerului Justiției și îi voi ura succes. Dacă uneori apar abordări diferite asupra unei soluții legislative, trebuie văzută perspectiva. Nu mă consider în război cu nimeni. Când am acceptat această responsabilitate, am primit garanțiile de conservare a statutului de independent, de neafiliat politic", a declarat Tudorel Toader, la România Tv.

Ministrul Justiției a precizat, referitor la cererile de demisie, că își va îndeplini atribuțiile până când în Monitorul Oficial va apărea un înlocuitor.

"Faptul că Manda sau altcineva îmi va cere demisia sau revocarea are sensuri multiple. Avem un Cod penal și un Cod de procedură penală. Deci nu avem mai multe. Aici nu știu dacă opinia publică a fost riguros informată. Dacă da, nu știu dacă opinia publică a reținut diferențele esențiale între cele două teme. În iulie 2017, Ministerul Justiției a transmis la Guvern un proiect de lege pentru modificarea Codului penal în acord cu deciziile CCR și pentru transpunerea directivei pentru confiscare extinsă. În noiembrie am transmis la Parlament un proiect pentru transpunerea prezumției de nevinovăție. Ce a apărut în spațiul public e cu totul altceva. Și anume modificarea Codului penal și de procedură penală a unor soluții considerate de CCR în controlul apriori ca fiind constituționale", a mai spus Toader.

Liviu Dragnea a declarat miercuri că se pare că PSD nu și-l mai asumă pe ministrul Justiției Tudorel Toader, adăugând că săptămâna viitoare este timp suficient pentru dezbaterea și votarea moțiunii împotriva ministrului.

”Nu e (ministrul-n.red) meu, nu e rudă cu mine, nu e frate cu mine, nici cu mama, nici cu tata, nu e verișor. A fost asumat de PSD, nu știu cât o să mai fie asumat de PSD, se pare că PSD-ul nu și-l mai asumă. O să vedem”, a spus Dragnea.

Dragnea a mai spus luni la România TV că ”dl Toader ne-a păcălit, nu știu dacă a fost singur, au fost doi, a făcut intenționat sau nu” în ceea ce privește ordonanțele privind codurile penale.

De asemenea, din aceleași motive, Claudiu Manda a declarat, marți seara, într-o emisiune la B1 TV, că îi cere demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader.