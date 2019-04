Băsescu: Aș vota pentru Kovesi procuror șef european / De ce crede însă fostul președinte că aceasta „a făcut foarte mult rău Justiției” din România

„​În mod categoric, Codruța Kovesi a făcut foarte mult rău Justiției și a dat muniție PSD prin spectacolele pe care le-a regizat în fața DNA, în 2015, e adevărat împreună cu presa. Presa era avertizată, primea documente standard ca să dezvolte subiectul, iar politicianul era scos cu cătușe la oră de vârf. O condamn pentru asta. Nu așa se face justiția, mai ales că erau arestări preventive. Cum o condamn și pentru cererea de arestare, aprobată de judecători, de încarcerare a unei dopamne care era însărcinată în luna a opta și tu o bagi 30 de zile în arest preventiv. Ce fel de om ești să faci asta?

Acel an va fi un an care va rămâne și peste 10 ani o să ne fie rușine de el, dar acel an a dat și rateurile cu aresturile preventive, Rușanu și mulți alții, care nu s-au confirmat în instanță, oamenii au câștigat procesele. Acel an va rămâne un an negru în Justiție și din păcate a dat ocazia PSD să justifice de ce vor să demoleze Justiția”.

Fostul președinte Traian Băsescu spune că ar vota pentru ca Laura Codruța Kovesi să ajungă procuror șef European, chiar dacă, susține el, fosta șefă a DNA „ a făcut foarte mult rău Justiției și a dat muniție PSD”.„Suntem în cu totul altă zonă când discutăm de procurorul șef european. De ce? Este vorba de un un român. Ar fi cea mai înalta funcție, extem de importanță, mult mai importantă decât cea de comisar european. Ar fi bine și pentru recunoașterea activității de luptă împotriva corupției. Categoric da (aș vota pentru Kovesi-n.r.). Dacă are probleme în dosare, le vor găsi, o vor chema, dar în momentul de față este un om care nu e condamnat, nu are vreo vină dovedită de cineva. Este un moment în care măcar cei care n-o vor să nu o încurce, să o lase în pace​”, a spus Băsescu, într-un interviu pentru Libertatea.