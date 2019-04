Băsescu spune că i-a „ghicit” pe toți tinerii pe care i-a promovat: Vâlcov este un rebut moral

​​Fostul președinte Traian Băsescu a declarat marți că este mândru de tinerii pe care i-a promovat ca primari, însă ”nu i-a ghicit pe toți”. Între aceștia din urmă, Băsescu l-a menționat pe Darius Vâlcov despre care a pus că este ”un rebut” din punct de vedere moral.

”Nu i-am ghicit foarte bine pe toți. Să știți că Vâlcov era la Tineret (Organizația de tineret a PDL - n.r.) când a devenit primar de Slatina. Era la Tineret și de la Tineret am trimis să candideze trei oameni - pe Falcă, pe primarul de la Brașov, pe Scripcaru, pe George, și pe Vâlcov la Slatina. Am spus: e timpul vostru! L-am mai luat și pe Boc de pe plajă, de la Mamaia, și l-am trimis la Cluj. Din patru, cu trei am reușit, unul a fost rebut. Rebut moral, că altfel nu a fost un primar slab. Dar moral, a fost un rateu", a afirmat Băsescu, citat de Mediafax.

Despre activitatea curentă a lui Vâlcov, fostul preşedinte a afirmat că acesta "duce economia într-o direcţie greşită", a declarat Traian Băsescu într-un interviu EuropaFM.

Întrebat dacă este mândru de Emil Boc, Băsescu a răspuns: "Sunt foarte mândru de Boc, de Scripcaru. Duceţi-vă la Braşov să vedeţi ce spun oamenii despre Scripcaru. Şi Falcă la Arad a fost un primar reușit".

Darius Vâlcov, fost primar PD al municipiului Slatina, este în prezent consilierul premierului Viorica Dăncilă.