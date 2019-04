DERAPAJ. Într-o postare pe Facebook, Andrei Caramitru a acuzat PSD de „holocaustul României”. Ulterior a revenit cu „genocidul împotriva României”: „E mai rău decât ce am suferit în al doilea război mondial”

Andrei Caramitru, consilier al șefului USR, Dan Barna, derapează din nou. Într-o postare pe Facebook, el a acuzat PSD că este responsabil de „holocaustul României”, susținând că „e mai rău decât ce am suferit în al doilea război mondial”. Ulterior, el și-a editat postarea punând în sarcina social-democraților „genocidul împotriva României”.În postare el susține că „e mai rău decât ce am suferit in al doilea război mondial. Atunci am avut 250.000 de morți in 4-5 ani (50-60.000 pe an)”, afirmând că acum 100.000 de români mor din cauza PSD, în accidentele de pe drumurile proaste și din cauza corupției din sistemul de sănătate.„GENOCIDUL ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI. CUM NE OMOARĂ ȘI NE ALUNGĂ. CA SĂ FURE.Corupția ucide și distruge. Știm asta. Știți însă care e dimensiunea? Un genocid uriaș. In fiecare an : 100’000 de morți, 200’000 de oameni care pleacă in diaspora, 100’000 de oameni care fug din zonele sărace controlate de mafia PSD către orașele mari din țară. Un oraș cât Clujul care moare sau fuge. In fiecare an. Pentru ca ei să stea in vile mari, să își facă vacanțele in Brazilia, să își plaseze amantele pe salarii mari la stat, copiii lor sa meargă cu Porsche la club.E mai rău decât ce am suferit in al doilea război mondial. Atunci am avut 250’000 de morți in 4-5 ani (50-60’000 pe an).- Anual, 100’000 de oameni mor din cauza lor. In romania avem 2000 de morți la 100’000 de locuitori. In Europa de Est doar 1500. Ca sa nu comparam cu Europa de Vest unde este doar 1000- Din cei 100’000 - 1000 mor în accidente din cauza lipsei drumurilor. Și 700 de copii. Restul - din cauza corupției din sistemului de sănătate. Rata mortalității infantile este dublă fata de UE. La fel a accidentelor auto mortale- 200’000 de oameni emigreaza anual- 100’000 fug din zonele sărace PSD către orașe anual (cf. studiilor Băncii Mondiale). Nu fiți complici la crima asta uriașă. Votati pe 26Mai”Ulterior, când i s-a atras atenția asupra postării, Andrei Caramitru a răspuns că „sunt unii cu probleme grave - ei cred că ne pot impune ce avem voie să spunem, ce cuvinte să folosim”.Nu este prima oară când Andrei Caramitru face postări controversate. Recent, el a scris pe Facebook că „ toate site-urile pro opoziție au primit ordin să nu mai dea informații despre USR/PLUS și sa își transfere armele către PNL ”, fără vreo dovadă în acest sens.De asemenea, el este unul dintre cei care au sărit în apărarea Oanei Bogdan, de la PLUS, susținând că aceasta este „martirizată” după declarațiile despre desființarea proprietății . „Echipe întregi au primit ordin să facă dosare de distrugere”, a spus el.