Liberalii au găsit o metodă inedită de a trolla PSD în campania pentru alegerile europarlamentare, cumpărând domeniul cu sloganul social-democraților lui Liviu Dragnea romaniameritamaimult.ro . Odată accesată, pagina te trimite la site-ul PNL, nu înainte de a afișa un mesaj ironic la adresa PSD și a premierului Viorica Dăncilă.”Error 20-20 (referire la gafa lui Dăncilă-n.red). PSD not working. You will be redirected in 5 seconds to the best solution to fix this issue” (Eroare 20-20. PSD nu funcționează. Veți fi redirecționat în 5 secunde către cea mai bună soluție pentru a rezolva această problemă), este mesajul afișat înainte de a fi redirecționat către site-ul PNL.