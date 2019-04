Alina Gorghiu cere Autorității Electorale să suspende subvențiile pentru PSD, ca urmare a acuzațiilor DNA

"Solicit AEP să îşi facă datoria şi să suspende acordarea subvenţiilor către PSD, prin aplicarea art. 24 alin. (1) raportat la art. 25 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. AEP ignoră una dintre atribuţiile sale expres prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare!", a scris Gorghiu, duminică, pe Facebook.Senatorul spune că art. 3 lit. a) din regulament prevede ca una din atribuţiile AEP este aceea de a controla respectarea legislaţiei în materie electorală şi de a aplica sancţiuni atunci când este cazul."Având în vedere că există, conform comunicatului de presa al DNA din data de 02.04.2019, suspiciunea rezonabilă că domnul Mircea Draghici nu a respectat dispoziţiile art. 25 alin. (2) raportat la alin. (1) din Legea nr. 334/2006, unde se prevede clar ce destinaţii pot avea veniturile care provin din subvenţii de la bugetul de stat, e obligatoriu ca AEP să acţioneze în consecinţă”, spune senatorul PNL.Gorghiu mai precizează că, potrivit datelor publice, AEP acordă PSD peste 7,5 milioane de lei lunar. "Aceste sume de bani pe care le primeşte PSD reprezintă un avantaj incredibil în campaniile electorale care urmează. Mai ales în condiţiile în care au adoptat OUG nr. 6/2019 prin care au prevăzut ca subvenţiile de la stat pot fi cheltuite şi în campania electorală", afirmă senatorul PNL.Alina Gorghiu susţine că lipsa de reacţie din partea AEP are legătura cu numirea recentă a preşedintelui acesteia, ce a fost propus şi susţinut de PSD. "Nu poate fi uitat că prima sa decizie majoră după numirea în funcţia de preşedinte a fost să suspende toate controalele efectuate de AEP cu privire la modul în care partidele politice au cheltuit banii proveniţi din subvenţii", spune ea.Mircea Drăghici a fost pus sub acuzare de DNA pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, într-un dosar legat de cheltuirea banilor primiţi de partid ca subvenţie, potrivit Agerpres.Potrivit DNA, în calitate de trezorier al PSD, având atribuţii de gestionare şi administrare a bunurilor şi fondurilor băneşti aparţinând partidului, Mircea Drăghici, care are calitatea de suspect în dosar, şi-ar fi însuşit suma de 380.000 euro prin încheierea unui contract de închiriere a unui imobil, având un caracter simulat, folosind astfel suma de bani provenită din subvenţii în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, respectiv pentru plata parţială în proporţie de peste 2/3 a unui imobil.