Tăriceanu: ALDE nu merge la Cotroceni. Partidul nostru nu are ce discuta cu președintele în problematica Justiției

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat vineri că partidul său nu va onora invitația la consultări lansată de președintele Klaus Iohannis. Liderul ALDE scrie, pe pagina sa de Facebook, că președintele "nu e interesat de consultări reale, ci doar de simularea lor"."Nu vrea dialog autentic, vrea doar să țină predici de pe scările Cotrocenilor; nu are niciodată îndoieli și nu dorește să asculte părerea altora. Nu acceptăm să dezbatem teme de Justiție, atât timp cât dl Iohannis refuză să comenteze o problemă de maximă gravitate pentru aceasta. Una extrem de concretă și de actuală, precum prezența în fruntea Parchetului General a unui executant jalnic al dispozițiilor regimului comunisto-securist", scrie Tăriceanu pe pagina sa de Facebook.Liderul ALDE susține că, atâta vreme cât Iohannis va tăcea pe această temă, va fi considerat "complice al foștilor torționari. "Iar sub umbrela acestei complicități, partidul nostru nu are ce discuta cu președintele în problematica Justiției", subliniază Tăriceanu.