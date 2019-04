Proiectul care prevede ca indemnizaţia de creştere pentru al doilea copil să nu scadă, adoptat de Parlament

Proiectul a fost adoptat cu unanimitatea celor 254 de deputați prezenți.





Deputatul UDMR Andrea Csep a explicat în plenul Camerei Deputaţilor că modificarea legislativă stipulează ca suma primită de părintele care intră în concediu de maternitate a doua oară şi în mai puţin de 12 luni de la terminarea primului concediu să nu fie mai mică decât suma pentru primul copil.



"În ultima vreme, am purtat destule discuţii cu mamele şi mi-au zis că există o discriminare privind primul concediu de creştere a copilului, indemnizaţia primită în primul concediu de creştere a copilului versus indemnizaţia primită pentru al doilea copil. Pentru părintele care se reîntoarce în câmpul muncii după cei doi ani de creştere a copilului şi rămâne iarăşi gravidă şi trebuie să nască în mai puţin de un an de zile, indemnizaţia de creştere a copilului este calculată din cei 85% care s-au primit şi pentru primul copil, plus suma respectivă timp în care a lucrat. Modificarea legislativă elimină acest demers discriminatoriu şi priveşte ca suma primită de părintele care pleacă în mai puţin de 12 luni de la terminarea primului concediu de creştere a copilului să nu fie mai mică decât suma primită pentru primul copil", a precizat Andrea Csep, potrivit Agerpres.



Camera Deputaţilor este for decizional. Proiectul va fi trimis spre promulgare Președintelui României și se va aplica după publicarea acestuia în Monitorul Oficial.























Astfel, proiectul de modificare a OUG prevede: "acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi în perioada în care persoana beneficiază deja de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului pentru un copil şi naşte alt/alţi copil/copii, acordarea acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului în cuantumul primit anterior, în cazul în care persoana intră în concediul pentru creşeterea copilului înainte de 12 luni de la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, dacă din calcul rezultă un cuantum al indemnizaţiei mai mic decât cel primit anterior, reglementarea interdicţiei angajatorului de a dispune încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în această perioadă şi implicit pe o perioadă de 6 luni după revenirea definitivă a salariatei/salariatului".