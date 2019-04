UPDATE Lia Olguța Vasilescu și alți doi deputați PSD au votat pentru moțiunea prin care opoziția cerea demisia ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc UPDATE Vasilescu: Nu am votat pentru moțiune. Sistemul de vot a dat rateuri

"Nu, am votat pentru moțiune. Ați văzut că a dat rateuri toată ziua sistemul de vot. Cu siguranță a fost eroare. S-a blocat de mai multe ori sistemul de vot. Eu nu am altă explicație. Eu știu cum am votat", a declarat Lia Olguța Vasilescu potrivit Mediafax.









Pe sistemul electronic al Camerei Deputaților apare la votul pentru moțiunea de cenzură și opțiunea a trei deputați PSD: Lia Olguța Vasilescu, Nicușor Halici și Damian Florea.

Moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, intitulată "Mandatul ministrului Cuc cu numărul 3 este unul de nota 3" şi iniţiată de PNL şi PMP, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor.





S-au înregistrat 93 voturi pentru, 148 voturi contra şi 5 abţineri.





Deputatul social-democrat crede că și ceilalți doi membri PSD care au fost întregistrați cu câte un vot pentru moțiune au votat împotriva acesteia. Totodată, politicianul PSD a declarat că din moment ce liderii grupurilor parlamentare nu au semnalat o eroare cu privire la acest vot, opțiunile deputaților au fost înregistrate de Camera Deputaților.