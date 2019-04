​Ce averi au vedetele partidelor pentru euroalegeri și care sunt marii datornici / Carmen Avram și Rareș Bogdan au făcut bani frumoși din televiziune, Băsescu a investit în titluri de stat, Plumb încă plătește la creditul uriaș

​Cu conturile pline, datori la bănci sau ei înșiși creditori, aspiranții la un post de europarlamentar își dezvăluie averile în declarațiile depuse la Biroul Electoral Central odată cu candidaturile.



Carmen Avram și Rareș Bogdan au făcut bani frumoși de la Antena 3 și Realitatea. Norica Nicolai și Siegfried Mureșan au pus ceva deoparte în timpul mandatului de eurodeputat. Traian Băsescu a investit în titluri de stat cu valoare considerabilă. Rovana Plumb, Claudiu Manda și Vasile Blaga au datorii semnificative, unii la bănci, alții la persoane fizice. Cristian Bușoi a împrumutat firmele la care e asociat.

Carmen Avram, locul 2 pe lista PSD





Deține o casă de 144 mp în Voluntari, împreună cu soțul său pe numele căruia este trecut și un apartament în București, de 78 mp, și o casă de vacanță la Costești, Vâlcea, de 50 mp.

Tot pe numele soțului figurează trei autoturisme, un Triumph Spitfire din 1972, un Jeep Wrangler, din 1981, și un Renault Clio, din 2013.

Carmen Avram are în conturi 40.000 de euro 24.000 dolari, 48.238 lei, precum 45.395 euro într-un cont de investitii. De asemenea, ea are doua carduri de credit în valoare 57.500 lei și două credite credite nevoi personale de 183.757 lei, în total.





Candidata PSD a obținut, în 2018, din drepturi de autor, 294.000 lei, adică circa 62.500 de euro, de la Intact media și Antena 3. Angajat tot la trustul lui Dan Voiculescu, soțul ei, Adrian Ursu, a câștigat 410.624 lei. De asemenea, el a mai obținut venituri de 25.000 de lei din proiecte educaționale la Asociația Povestașii, la care Carmen Avram este vicepreședinte.





Cristian Terheș, locul 4 pe lista PSD

Preotul Cristian Terheș are pe numele soției o casă de 123 mp în localitatea Măriuș, Satu Mare, un apartament de 53 mp în Zalău și unul de 81 mp în Oradea pe numele soției.





Terheș are aproape 57.000 de dolari în conturile sale, în vreme în conturile soției sunt 77.626 dolari, 31.891 de euro și 3.865 de lei. De asemenea, soția deține hârtii de valoare de 170.000 de dolari la banca Chase.

De asemenea, el a obținut anul trecut 80.000 de dolari ca business intelligence director la General Orthocare Irvine, California, iar soția sa tot de aici aproape 40.000 de dolari. Ca preot St. John Baptist Romanian Catholic Mission el a încasat aproape 4.500 de dolari.





Rareș Bogdan, locul 1 pe lista PNL





Are un teren de 9.100 mp, în Alba Iulia, și unul 2.349 mp în Voluntari, pe care îl deține împreună cu soția. Rareș Bogdan deține un apartament de 100 mp în Cluj și o casă de 321 mp, în Voluntari, imobil în construcție și pentru care a făcut un credit.





Potrivit declarației de avere depuse odată cu candidatura, are tablouri în valoare de 200.000 euro, ceasuri tot de 200.000 de euro și bijuterii de 150.000 de euro.

Pe numele soției apare un credit 276.000 de euro, în vreme ce el a contractat un altul de 72.200 de euro.

La capitolul venituri, Rareș Bogdan a obținut, în 2018, de la Realitatea media 276.000 lei, adică în jur de 58.700 de euro, și a încasat dividende de 280.854 lei de la firma Trend Communication, la care este asociat cu 30%.

De asemenea, el a avut un contract de imagine, în valoare de 166.615 lei cu Phoenicia Express a omului de afaceri Mohammad Murad, unul dintre apropiații patronului Realitatea TV, Cozmin Gușă.





Dacian Cioloș, locul 1 pe lista Alianței USR – PLUS





Fostul premier și comisar european nu are o avere impresionantă. El deține un apartament și o casă de locuit București, în suprafață de 92, respectiv 144 mp, și o casă de vacanță în Mărișel, Cluj, de 98 mp, aflată în construcție.

Dacian Cioloș are în conturi 72.170 de euro , 22.160 de lei. A obținut, în 2018, din consultanță pentru Banca Mondială, 20.369 de euro.

De asemenea, el menționat, în declarația de avere împrumuturi în nume personal de 53.000 euro, din care 43.500 pentru fratele său. Cioloș a mai împrumutat cu 11.700 de lei Equilibre Connection.





Traian Băsescu, locul 1 pe lista PMP





Fostul președinte a investit în titluri de stat ale Ministerului Finanțelor a căror valoare la zi este 1,5 milioane de lei și 94.863 de dolari.

De asemenea, Băsescu are acțiuni la Romgaz în valoare la zi de 81.954 de lei și de pe urma cărora a încasat dividende de 19.183 de lei în 2018.

Băsescu are în conturi 73.000 de lei , 77.000 de euro, și 4.900 dolari. Anul trecut a primit 184.680 de lei indemnizație de fost președinte, și pensie 53.860 lei. Soția sa, Maria, a încasat 60.000 ca administrator teren Nana., prin Biroul Notarial al fiicei sale, Ioana Băsescu.





Europarlamentarii cu conturile pline





Postul de la Bruxelles a venit cu bani în conturile europarlamentarilor, a căror indemnizație anuală este de aproape 81.000 de euro. Norica Nicolai, europarlamentar ALDE, are conturi de 568.000 de euro.

Siegfried Mureșan (PNL) a declarat 561.864 euro, iar colega sa de partid, Adina Vălean, 313.520 de euro. Cristian Bușoi, tot de la PNL, are și el declarate conturi de 180.000 de euro, 21.000 de dolari, și 578.887 lei.

Corina Crețu, care acum candidează pentru Pro România, are în conturi aproape 55.000 de euro. Din funcția de comisar European, ea a câștigat anul trecut 208.356 euro ca și comisar european





Candidații datornici





Creditele sunt la ordinea zilei și pentru candidații la europarlamentare. Chiar dacă nu are conturi declarate sau alte bunuri de valoare, Rovan Plumb, numărul 1 pe lista PSD, are de achitat până în 2030 un credit de 800.000 de euro, contractat în 2007. Din funcția de ministru ea a câștigat anul trecut aproape 130.000 de lei. Andi Cristea de la PSD are și el un credit 100.000 euro.





Varujan Vosganian, de la ALDE, are declarat un credit 130.000 de euro scandent în 2032, iar colegul său Andrei Gerea unul de 170.000 euro, scadent 2037.

Cristian Ghinea(USR-PLUS) a declarat două credite de 29.757 euro și 172.000 lei, scadente în 2035, respectiv 2045. Tot de pe Lista USR-PLUS, Dragoș Tudorache are și el două credite în valoare totală de 357.000 de euro.

Eugen Tomac, de la PMP, a declarat și el un credit de 90.000, însă nu a precizat moneda, ci scadența care este anul viitor.





Și Vasile Blaga, de la PNL, a declarat datorii 1.100.000 lei pe care trebuie să le achite până în 2022.

De la PSD, Claudiu Manda are și el datorii 121.000 de euro, iar Dan Nica, 75.000 de euro.





Sunt unii candidați care au și împrumutat pe alții. Cristian Bușoi, de la PNL, a acordat imprumuturi de peste către 2,1 milioane lei pentru European Business Target, firmă la care este asociat. De asemenea, el a dat 143.000 euro împrumut către Biroul Notarial Libertas de unde el și soția au luat 1,12 milioane de lei din activitate notarială și servicii juridice.

Dragoș Pâslaru, USR-PLUS, a dat unei persoane fizice un împrumut de 490.000 de lei, în vreme ce 121.368 de lei au mers către societatea la care are contractul de muncă, Civitta Strategy Consulting.