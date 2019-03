Victor Ponta, despre împrumutul de 3 miliarde de euro: Are cel mai mare cost din istoria României

El a vorbit despre împrumutul "de 3 miliarde de euro pe care Guvernul, Ministerul de Finanţe l-a luat într-o singură zi"."Pe lângă valoarea sumei, cu siguranţă este cel mai mare împrumut luat într-o singură zi de România, 3 miliarde de euro, este cel mai lung termen, de 30 de ani, şi are cel mai mare cost din istoria României (...), azi când vorbim o să plătim o dobândă de 2,2 miliarde pe parcursul creditului", a spus el.Totodată, liderul Pro România a afirmat că respectivul credit a fost luat pentru "cheltuieli curente"."Dacă acest credit se lua pentru o investiţie (...), este un împrumut pe care eu l-aş fi lăudat (...). Din păcate, după cum ştiţi, cei 3 miliarde sunt pentru cheltuieli curente, adică pensii, salarii şi alte cheltuieli... se duc, nu rămâne nimic în urma lor. Rămâne doar o datorie de 5,2 miliarde pe care trebuie să o plătim cu toţii", a punctat Ponta.El a afirmat că, dacă un asemenea credit ar fi fost făcut pentru un proiect anume, România s-ar fi putut împrumuta de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) sau Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)."Dacă am fi avut un proiect pentru care ceream banii, am fi putut să ne împrumutăm de la instituţiile financiare internaţionale, de la BEI, de la BERD, cu dobândă la jumătate, poate mai puţin de jumătate. Dar dacă n-ai proiecte, te duci, iei de la bănci, băncile îţi dau şi îţi iau o dobândă uriaşă. (...) Ne-am împrumutat 3 miliarde, dăm 5 miliarde înapoi şi nu facem nimic cu banii", a spus Ponta.în urma lansării unor noi serii de obligaţiuni în programul-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes". Conform Ordinului publicat în Monitorul Oficial, emisiunea a fost administrată de către Citigroup Global Markets Limted, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V, JP Morgan Securities plc şi Societe Generale. Suma aferentă emisiunii va fi utilizată pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea şi rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale.