Un consilier local din Iași a demisionat din USR după ce a votat pentru proiectul unui om de afaceri controversat: Partidul nu are nicio vină

Andrei Postolache, consilier local în Iași, a anunțat că a demisionat din USR, după ce în ședința CL de vineri a votat un proiect urbanistic al unui om de afaceri controversat. Acesta a motivat că a făcut gestul pentru a nu trage înapoi șansele USR-PLUS, transmite Mediafax.



Potrivit presei locale, în ședința de vineri a Consiliului Local Iași, Andrei Postolache a votat pentru un proiect de PUZ propus de firma unui om controversat de afaceri Florin Asimionesei. Pe fondul absenței mai multor consilieri, votul acestuia a fost decisiv. Este vorba despre proiectul care prevede extinderea zonei de acces principal şi modernizarea a faţadei Policlinicicii de la Spitalul Sf. Spiridon, relatează presa locală. El a încercat să își schimbe votul, însă fără succes.





„Mi-am dat demisia acum un minut din USR, așa că nimic din ce voi spune mai jos nu se va reflecta asupra lor. O să-mi termin însă mandatul în CL, nu mă retrag din consiliu. Voi o să citiți ce am de zis și o să vă placă sau nu, și oricum ar fi e bine, și eu știu ce am de făcut. - Da, I fucked up la ședința de vineri. Că am avut un principiu, da, că a fost totul cu bune intenții, da, dar în final am ajuns să supăr un mare număr de oameni și puteam face mai bine. - Sub presiunea eșecului, că da, oricum aș da-o a fost o zi foarte proastă, pe lângă emoții, am simți că trag înapoi șansele USR-PLUS, și am decis să îmi dau demisia din USR și din CL. I fucked up again, cel puțin parțial. - Spun aici clar să nu fie confuzie: nimic din ce am făcut ce nu v-a plăcut nu a fost vina USR-ului. În scurta perioadă cât am fost membru am fost în mare parte neimplicat în treburile partidului, toate acțiunile mele au fost ale mele și doar ale mele. USR nu are nicio vină”, a scris Andrei Postolache, pe Facebook.





Andrei Postolache se înscrisese în USR pe 8 august 2018.