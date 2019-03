Liviu Dragnea, întrebat de ce s-a internat la un spital privat: Așa am făcut toată viața, eu urmez medicul

„Eu așa am făcut toată viața, eu urmez medicul” pe care „îl știu de mult, a reușit o intervenție foarte complicată la Irina”, a declarat acesta, la întrebările ziariștilor.Dragnea a precizat că este vorba de „doctorul (Marius) Catană”, care operează însă și la Spitalul Bagdasar Arseni.„Acolo mi-a zis să merg, acolo m-a consultat și m-a îngrijit”, dacă „îmi spunea să merg la oricare alt spital acolo mergeam”, a susținut șeful PSD.Chestionat ce diagnostic a primit, Dragnea a răspuns: „unul foarte bun, hernie de disc și cervicală și lombară”.„Am discutat despre asta, am convenit să nu facem pasul către operație, să încercăm cu fizioterapie, kinetoterapie, înot, repaus mai mult ... întins ... mai puține CEX-uri”.Întrebat dacă internarea sa a avut o legătură cu faptul că urma să fie audiat la Înalta Curte, Dragnea a replicat: „Trebuia să trimită mascații să mă ia de acolo”, înainte de a adăuga: „Am citit asta și de la unul la căpătâiul căruia am stat la Istanbul”, o referire la operația de genunchi pe care a suferit-o Victor Ponta în Turcia.