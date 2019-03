Dăncilă revine: Anunțul privind mutarea ambasadei la Ierusalim a fost „o opinie personală” / Aș vrea să am o discuție cu președintele Iohannis

Disputa dintre Palate pe tema mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim continuă, premierul Viorica Dăncilă susținând, duminică seară, că anunțul pe care l-a făcut a fost „o opinie personală”. Precizările sale vin după ce președintele Klaus Iohannis a acuzat-o de „totală ignoranță în domeniul politicii externe”.

”Am formulat corect, am zis că trebuie să împlinim toți pașii constituționali, nu am zis că mut eu ambasada, am spus că trebuie să respectăm constituția. Președintele nu a făcut decât să mă dezamăgească petru că eu am avut o abordare corectă și am luat în calcul că constituția trebuie respectată, opinia mea este că trebuie să facem acest pas, este o opinie personală”, a declarat la Antena 3 Viorica Dăncilă.

Ea a mai spus că speră ca președintele Iohannis ”să pună în balanță și să ia decizia cea mai bună”.

”Aș vrea să am o discuție cu domnul președinte. (...) Am văzut declarația domnului președinte care a fost foarte nemulțumit de declarația mea. Libertatea de exprimare este a oricui. Eu, ca prim-ministru, mi-aș dori să facem acest pas. Faptul că vrem să se mute ambasada și să fim apropiați de SUA și Israel nu înseamnă că ne îndepărtăm de UE. Decizia finală, conform Constituției, este la președinte”, a adăugat premierul.

De asemenea, ea a mai spus că în cazul în care președintele Klaus Iohannis refuză relocarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, va analiza toate posibilitățile, neexcluzând sesizarea Curții Constituționale.

”Nu m-am gândit la variante, dar le vom analiză pe toate. Vom analiza care sunt variantele care să fie benefice pentru România. La întoarcerea în țara vom analiză aceste variante”, a mai spus Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, duminică, că după „finalizarea analizei” și „în deplin consens”, România își va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

„Din dorința de a-și revendica o decizie care nu aparține doar Guvernului României, așa cum dorește să lase impresia, Prim-ministrul Viorica Dăncilă se grăbește să facă anunțuri publice fără să existe o decizie în acest sens”,

Șeful statului a precizat că decizia mutării Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim va avea loc numai după finalizarea analizei care se desfășoară în prezent și doar cu avizul tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul politicii externe și al securității naționale.