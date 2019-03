Replică dură a Corinei Crețu după ce Teodorovici a acuzat-o că e în campanie electorală: „Dacă v-ați dori să dispar cu totul, nu am cum să dispar”

„Tot ce cerem este un tratament egal între state. Este foarte important dialogul, nu să luați în seamă doar informații care apar în media. Cred ca s-au luat în calcul la raportul de țară și astfel de declarații din media, uneori iresponsabile”, a spus el.

Contre între Eugen Teodorovici și Corina Crețu la o dezbatere organizată de reprezentanța Comisiei Europene la București. După ce ministrul Finanțelor a acuzat Comisia Europeană că „mimează dialogul și respectul față de cetățeni”, iar comisarul desemnat de România este în campanie electorală, Crețu i-a spus că-și va face treaba în continuare indiferent de criticile primite.„Mă întrebam cui mă voi adresa eu dacă dna comisar este în campanie, iar șefa reprezentanței Comisiei Europene în România nu este prezentă. M-am întrebat și eu cum e posibil să fie implicați în campanie comisarii europeni, Nu este corect, iar dacă vorbim despre principii sănătoase e important să clarificăm aceste lucruri”, spus Teodorovici.„Noi, la Comisiei suntem alături de Guvernele României, indiferent de culoarea lor politică. Ideea care se spune la București că nu există comisar care să facă politică e greșită. Eu acum nu sunt în campanie, am venit să prezint raportul de țară. Dacă v-ați dori să dispar cu totul, nu am cum să dispar. Rămân să-mi fac treaba, nu țin seama de nicio culoare politică”, i-a răspuns Crețu.Anterior schimbului de replici, ministrul Finanțelor s-a lansat într-o serie de atacuri la adresa instituțiilor europene, acuzând că raportul de țară al Comisiei Europene „oferă previziuni pesimiste care îi descurajează pe investitori”.„De multe ori, la nivelul Comisiei se mimează dialogul și respectul faţă de cetățeni”, a spus el, acuzând că raportul de țară „nu are legătură cu realitatea”.„Raportul de țară e rezultatul muncii a sute de oameni din direcțiile europene. Nu e o surpriză că nu sunteți de acord cu problemele semnalate de noi, dar e dreptul oricărui guvern să ia sau nu în considerare recomandările noastre”, i-a răspuns Crețu.