Moțiunea simplă împotriva lui Eugen Teodorovici a picat

Moțiunea a fost iniţiată de grupurile PNL, USR şi PMP„Ne-ați mințit, iar pentru asta trebuie să plecați din funcția de ministru al Finanțelor. Ne-ați amăgit că nu veți introduce taxe noi în România, și cu ce ne-am ales? Ați spus una și ați făcut alta. Măsurile adoptate prin OUG 114/2018 îi lovesc cel mai tare exact pe cei pe care dumneavoastră v-ați lăudat că vreți să îi apărați: consumatorii români. Domnule ministru, la finalul anului trecut, România încă nu avea o proiecție de buget pentru anul 2019. Ministerul condus de dumneavoastră încă aduna, de pe unde mai putea, bani pentru a închide, târâș-grăpiș, bugetul pe anul 2018. Nu exista nicio prognoză publică despre veniturile și încasările pe anul 2019. Am văzut doar o poză în care câțiva politruci rupți de realitate zâmbeau și pretindeanu că fac bugetul țării. Fără niciun calculator în față pentru a lucra sutele de pagini din buget”, arată partidele Opoziției în textul moțiunii simple, potrivit Mediafax.Formațiunile din Opoziție îi reproșau lui Eugen Teodorovoci OUG 114/2018 fiscală care are efecte dezastruoase asupra românilor și a băncilor.„În întâmpinarea bugetului ce avea să fie anunțat abia în februarie 2019, ați elaborat și ați semnat o infamă ordonanță de urgență cu consecințe dezastruoase – OUG 114/2018. Vreți, cu lăcomie și tupeu, să puneți mâna pe banii românilor de la Pilonul II și să faceți pierduți banii munciți și obținuți cu trudă și sacrificii de cetățenii acestei țări, aruncându-i în găurile negre bugetare! Și că tot veni vorba de lăcomie, ați ales să insultați contribuabili la bugetul României numind taxa pe activele bancare, taxa pe lăcomie. Câtă lipsă de respect să ai, să taxezi într-una o economie care dă semne de picaj și tu să fii cel care îi acuză pe ceilalți de lăcomie?”, potrivit sursei citate.De asemenea, parlamentarii PNL, USR și PMP afirmau că ministrul Finanțelor vrea să transforme ANRE și ANCOM într-o pușculiță de miliarde de euro a PSD.„Vreți să transformați Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), din arbitrul pieței de energie, într-o pușculiță de partid de miliarde de euro, numai buni pentru interesele personale ale acestei guvernări. Același lucru vreți să îl faceți și cu Autoritatea Națională de Administrare și Reglementare în Comunicații din România (ANCOM). În final, efectele nefaste se vor sparge tot în capul consumatorului român, care nu va înțelege cum se va modifica tariful la care el își va procura energia electrică, nu va înțelege de ce îi va fi din ce în ce mai greu să se împrumute la bănci și nu va înțelege de ce serviciile de telefonie și de utilități se vor scumpi dar nu se vor îmbunătăți”, arată sursa menționată.Aleșii Opoziției au trecut în revistă și a reacțiilor negative cu privire la OUG 114 fiscală a BNR, BERD sau divizia Băncii Mondiale.„Comitetul Național de Supraveghere Macroprudențială din cadrul BNR a considerat că această OUG afectează negativ întreg sectorul bancar al României și au cerut abrogarea acestei OUG. Ministerul Energiei a cerut amânarea implementării măsurilor acestei OUG cu un an, după ce a semnat cot la cot cu Ministerul Finanțelor acest act normativ. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și International Finance Corporation, divizie a Băncii Mondiale, au formulat o scrisoare comună în care își prezintă îngrijorările cu privire la adoptarea schimbărilor aduse de această OUG”, indică textul moțiunii.Totodată, aceștia au reamintit faptul că unele companii din România au anunțat că amână investițiile în zona Mării Negre, după adoptarea ordonanței 114.„Banca Centrală Europeană a transmis autorităților române că nu au respectat obligația de a o consulta în prealabil atunci când au adoptat OUG 114, încălcând prevederile art. 127 din Tratatul UE și decizii ale Consiliului. O companie din domeniul exploatării gazelor naturale a anunțat amânarea investițiilor din Marea Neagră și și-a micșorat investițiile planificate pentru anul 2019, iar o alta a lăsat de înțeles că va acționa România la Curtea de Arbitraj!”, precizează sursa citată.â