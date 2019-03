Iohannis, atacuri în cascadă la PSD: Un accident democratic care se datorează și absenteismului la vot / Felul în care actuala majoritate folosește puterea este primitiv

„Felul în care actuala majoritate folosește puterea este primitiv, un mod de a lua puterea pentru sine. Or, democrația nu asta e. Ăștia iau puterea ca s-o aibă pentru ei.

Regulile democrației sunt folosite drept scuză pentru ce nu funcționează. Legile sunt învârtite pentru a produce scuze, fie pentru ceva ce se face, modificarea legilor justiției ca să fie bine, să nu fie rău, fie pentru a scuza tot, noi am câștigat alegerile, fraților, să fiți sănătoși, facem noi ce vrem. Asta se numește o dictatură a majorității.

Întreaga evoluție avem de-a face pervertirea statului și pervertirea regulilor democratice. Este foarte grav

Putem să observăm în Parlament că nivelul dezbaterii este de multe ori într-o zonă care nu ne bucură, însă întreaga logică ne-a dus acolo. E evident că, dacă folosești puterea ca să-ți speli dosare penale, ca să alimentezi clica proprie, atunci se pierde ceva esențial și ceea ce se pierde în esență este chiar dialogul democratic, dacă întregul demers este puternic distorsionat spre pervetire . De multe ori, oamenii de bună credință din opoziție nu prea știu cum să reacționeze aici. (...) Dacă mulți într-o sală țipă ca descreierații, unul cu un discurs frumos e greu de auzit„

Stat de drept fără drepturile omului nu se poate. Trebuie să ne reamintim că aceste lucruri sunt statuate și în Constituția noastră. Le avem în Constituție. Nu e suficient ca un lucru să fie scris în Constituție. Trebuie să fie respectat și pus în practică. În această zonă cred că societatea mai are un drum lung de parcurs. E vorba de acceptare, educație și toleranță.

Vă amintiți cînd a apărut lucrul cu referendum, eu de îndată am devenit inamicul numărul 1 când am spus că trebuie să fim toleranți. Din păcate, am avut dreptate.

Românii au dat o lecție imensă acestor infatuați care au propagat ura și pur și simplu, cum se spune mai popular, i-au tratat cu flit .

. Românii au fost mult asupra clasei politice care au promovat agresiv, cu un discurs bazat pe ură și intoleranță acel referendum. Românii au arătat că sunt un popor deschis și că acționează cu totul și cu totul altfel decât acționează unii politicieni și sociologi

Președintele Klaus Iohannis a reluat atacurile la adresa PSD pe care l-am acuzat că „folosește puterea într-un fel primitiv” și pervertește statul și regulile democratice. Faptul că am ajuns la „acest accident democratic”, a spus șeful statului se datorează și absenteismului la vot.Prezent la dezbaterea „Președinte sau cetățean/ om politic și societate civilă”, șeful statului a vorbit despre 1989, precizând că astăzi „suntem într-o etapă importantă în care trebuie să consolidăm ce am câștigat”.„Faptul că am ajuns la acest accident democratic (guvernarea PSD-n.r.) arată că ne-am relaxat prea repede, că am crezut că politica nu ne privește. De câte ori am crezut că politica nu ne privește ne-am trezit cu o dictatură (...)Faptul că s-a ajuns la acest accident democratic, cu un Guvern de tip proxi, cu un partid care a câştigat nişte alegeri şi crede că posedă România arată că ne-am relaxat prea repede sau am crezut prea repede că politica nu ne priveşte. (...) Acest accident al democraţiei se datorează mai puţin PSD şi mai mult absenteismului la vot”, a spus el.