Iohannis: Eu sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru 26 mai odată cu europarlamentarele

În 17 ianuarie, preşedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu modificarea acesti legi. Mai exact, este vorba despre legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală care a fost transmisă de Parlament pentru promulgarea de către preşedintele Klaus Iohannis la finalul lunii decembrie a anului trecut.





Şeful statului a argumentat, în sesizarea transmisă Curţii Constituţionale, că o asemenea normă legislativă care interzice organizarea unei consultări populare odată cu desfăşurarea alegerilor europarlamentare încalcă prevederile constituţionale.





Preşedintele aminteşte că Legislativul a încercat de mai multe ori, prin proiecte de lege, să interzică organizarea referendumurilor la aceeaşi dată cu desfăşurarea alegerilor în PE, care au fost declarate neconstituţionale de către CCR.





"Autoritatea legiuitoare este liberă să opteze pentru orice soluţie legislativă în materie referendară, însă fără a interfera cu competenţele celorlalte autorităţi publice în acest domeniu, precum şi fără a le modifica statutul constituţional ori atribuţiile prevăzute în Legea fundamentală. Or, norma prin care se interzice organizarea de referendumuri la aceeaşi dată cu data desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European afectează norme şi principii constituţionale”, arăta preşedintele Iohannis în sesizarea depusă la CCR.





În legătură cu organizarea referendumului cu privire la probleme de interes naţional, acest drept este exclusiv al preşedintelui ţării, iar prevederile se găsesc în art. 80 din Constituţie. De asemenea, la art. 90 în Legea fundamentală este prevăzut că "preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional”.





Prin urmare, şeful statului a invocat faptul că modificarea legislaţiei electorale încalcă mai multe decizii anterioare ale Curţii Constituţionale.

Președintele Klaus Iohannis susține că este „aproape hotărât” să convoace un referendum odată cu alegerile europarlamentare, pe 26 mai.„S-a vorbit mult despre referendum și am spus că lucrurile trebuie evaluate din multe puncte de vedere. Stiți că voința este una și putința este alta. Discuția a revenit și nu a revenit întâmplător. Am primit o lege care clarifica anumite aspecte tehnice, printre care pesediștii introduseseră un paragraf că odată cu europarlamentarele nu se poate organiza nimic altceva. Mi s-a părut suspect de aceea am contestat la CCR. Curtea mi-a dat dreptate. Am început să analizez cum ar fi dacă aș convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare. (...) La început am fost puțin entuziaști. (...) Lucrăm la asta intens, analizăm datele, variantele. Eu sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru 26 mai”, a declarat Iohannis.„Un referendum nu poate să producă o lege, dar poate să exprime atitudinea nației și asta vreau. Îmi doresc ca națiunea română să spună clar dacă mai poate să tolereze corupția și corupții sau trebuie să tragem o linie și să spunem stop”, a mai spus el. udecătorii Curții Constituționale au decis, pe 13 martie, că poate fi organizat un referendum în ziua alegerilor europarlamentare. Ei au admis parțial solicitarea de neconstituționalitate a președintelui Klaus Iohannis.CCR a decis că prevederea legală prin care se interzice organizarea unui referendum în aceeași zi cu alegerile europarlamentare este neconstituțională.