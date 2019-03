Dacian Cioloș: Indiferent ce se va întâmpla până în 2020 voi fi și candidat pentru Parlamentul României

Dacian Cioloș, care deschide lista Alianței USR-PLUS la alegerile europene, a declarat că, indiferent ce se va întâmpla până în anul 2020, el este dispus să fie și candidat pentru Parlamentul României, scrie Mediafax.





„Dacă va fi nevoie şi atât cât va fi nevoie voi merge şi în Parlamentul European şi voi fi disponibil şi pentru Parlamentul României. De un lucru pot să vă asigur că, indiferent ce se va întâmpla până în 2020, voi fi şi candidat pentru Parlamentul României. Pentru că proiectul meu este în România, chiar dacă acum candidez pentru Parlamentul European nu o fac pentru a pleca la Bruxelles, nu am nevoie. Am stat la Bruxelles cinci ani de zile, dacă voiam puteam să rămân acolo şi aveam multe lucruri de făcut pentru Europa, inclusiv cu impact pozitiv pentru România, dar am ales să vin să mă implic aici în România. Şi această candidatură, acum, la Parlamentul European, este tot pentru proiectul la care vreau să contribui în România, în mod foarte clar”, a afirmat Dacian Cioloș, într-o conferință de presă susținută duminică la Constanța.Pe 2 februarie, USR a votat, într-o şedinţă a Comitetului Politic, decizia unei liste comune cu PLUS la alegerile pentru Parlamentul European. Fostul premier Dacian Cioloș deschide lista Alianței 2020 USR-PLUS.Lista comună este formată din: 1. Dacian Cioloş, preşedintele PLUS, 2. Cristian Ghinea (USR), 3. Dragoş Pîslaru (PLUS), 4. Clotilde Armand (USR), 5. Dragoş Tudorache (PLUS). 6. Nicolae Ştefănuţă (USR), 7. Vlad Botoş (USR), 8. Ramona Strugariu (PLUS), 9. Vlad Gheorghe (USR), 10. Alin Mituţă (PLUS), 11. Anamaria Naomi Reniuţ (PLUS), 12. Valeriu Nicolae (PLUS), 13. Oana Ţoiu (PLUS), 14. Radu Ghelmez (USR), 15. Liviu Iolu (PLUS).Alegerile europarlamentare au loc pe 26 mai, cele prezidențiale spre finalul acestui an. Alegerile locale și parlamentare se vor desfăura în 2020.