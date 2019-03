Liderii Alianţei USR-PLUS: Susţinem ca alegerea primarilor să se facă în două tururi de scrutin; să votăm legea în Parlament

Referitor la acest subiect, preşedintele Organizaţiei judeţene ALDE Constanţa, senatorul Ion Popa, a susţinut că Dacian Cioloş, în mandatul său de premier, putea să modifice Legea alegerilor locale şi primarii să fie aleşi în două tururi de scrutin, dar nu a vrut să facă acest lucru.​









"Primul punct ca importanţă şi ca impact la nivel naţional este exact revenirea la alegerea primarilor în două tururi, pentru că în prezent reprezentativitatea unor primari din ţară se bazează pe votul a 8 sau 12% din electorat, ceea ce era de-a dreptul ridicol. Am folosit şi folosim toate instrumentele legale la nivel parlamentar şi la nivel de iniţiativă cetăţenească pentru modificarea legii", a declarat liderul USR, Dan Barna, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa.Potrivit acestuia, referitor la alegerile ce vizează primarul Capitalei, Opoziţia trebuie să aibă un candidat unic."Am depus şi iniţiative legislative în Parlament noi, ca USR, deci tot ce depinde de noi ca instrumente posibile am folosit. Am văzut zilele trecute că şi ALDE începe să dea mesaje că ar trebui să revenim la alegerea primarilor în două tururi, ceea ce e un lucru foarte bun faptul că au pusee de normalitate. E surprinzător, dar e lăudabil. Şi din această perspectivă, ce pot să vă spun despre Alianţa USR-PLUS este că ne vom asigura că vom avea cei mai buni şi mai credibili candidaţi, care să maximizeze şansele pentru un rezultat bun, fiind perfect conştienţi că, la Bucureşti de exemplu, repet această poveste, pentru a o scoate pe Gabriela Firea din mecanismul de furat resursele publice ale Bucureştiului, pe care l-a construit acolo, e nevoie să existe un candidat unic al Opoziţiei", a afirmat Barna.Referitor la acuzaţiile aduse de reprezentanţii ALDE că Dacian Cioloş, în mandatul său de premier, nu a dorit să dea o ordonanţă de urgenţă pentru alegerea primarilor în două tururi, liderul PLUS a subliniat că Parlamentul putea vota o lege în acest sens."Am spus foarte clar de atunci - susţin alegerile pentru primari în două tururi, e cel mai democratic. Această decizie, care e una politică, trebuie asumată politic în Parlament, pentru că dacă nu e asumată politic în Parlament, oricând Parlamentul poate să schimbe această decizie. Şi am pus acolo un exerciţiu de logică şi am spus aşa: vor partidele din Parlament României în majoritate alegeri în două tururi? PNL, ALDE, PSD, UDMR şi aşa mai departe, atunci nu era încă USR în Parlament, vor alegeri în două tururi? Păi dacă vor, de ce au nevoie de ordonanţă de urgenţă? De ce nu pot vota o lege în Parlament? Dacă Guvernul dă o ordonanţă de urgenţă pentru acest lucru, nu există riscul ca tot o majoritate în Parlament să întoarcă această decizie, poate chiar imediat după organizarea alegerilor şi să anuleze în felul ăsta alegerea? Şi cine e de vină atunci? Guvernul care a dat ordonanţă de urgenţă pe o lege eminamente politică", a explicat Dacian Cioloş.El a precizat că susţine alegerile locale în două tururi."Avem nevoie de alegeri în două tururi. Şi acum, eu îl invit pe domnul Tăriceanu să susţină alături de PNL, alături de USR, alături de PMP, alături de UDMR şi ce partide mai avem în Parlament, că eu cred că numai PSD-ul nu e de acord cu două tururi aşa cum stau lucrurile acum. Păi atunci ce discuţie mai avem? Hai să votăm legea, săptămâna viitoare poate să fie gata votată legea şi avem alegeri în două tururi şi o susţin, mă duc şi îl felicit pe domnul Tăriceanu dacă face lucrul ăsta. Dar să îl facă", a afirmat Cioloş.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat sâmbătă, la Constanţa, că formaţiunea politică pe care o reprezintă susţine alegerea primarilor în două tururi de scrutin , în condiţiile în care alegerile locale într-un singur tur reprezintă un handicap pentru Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, fiind avantajate nemeritat partidele mari.