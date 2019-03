Rovana Plumb: PSD este cel mai pro-european partid

Partidul Social Democrat este cel mai pro-european partid, a declarat duminică, la Brăila, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, care a criticat europarlamentarii români care denigrează România la Bruxelles, potrivit Agerpres.





"PSD este cel mai pro-european partid. Noi am fost cei care am vorbit prima oară de necesitatea ca România să fie membră a Uniunii Europene. Parcursul european al României este ireversibil. Cu părere de rău vă spun însă că sunt europarlamentari, adversari politici, care denigrează România, care votează împotriva României. Acest lucru este inacceptabil, nu există nicio justificare să votezi împotriva propriei ţări. Trebuie să trimitem în Parlamentul European patrioţi. România are nevoie de patrioţi în instituţiile europene", a declarat Rovana Plumb, la Conferinţa extraordinară de alegeri a conducerii PSD Brăila.

Pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Organizaţiei Judeţene a PSD Brăila, care numără 10.000 de membri activi, s-a înscris un singur candidat, şi anume senatorul Ion Rotaru, cel care a condus filiala şi înainte ca această poziţie să fie preluată de fostul premier Mihai Tudose.





La Conferinţa extraordinară de alegeri de la PSD Brăila au mai fost prezenţi secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, şi ministrul Apărării, Gabriel Leş.