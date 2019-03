Liviu Dragnea, nou discurs cu atacuri directe la Klaus Iohannis: Am constatat că îi e lene și să vorbească

"Ieri, preşedintele care se îneacă, constat azi că îi e lene să şi vorbească, a semnat bugetul României. Eu nu ştiu cum a reuşit el să îl semneze, adică să faci un asemenea efort să iei un stilou să îl semnezi îţi trebuie mult să te gândeşti. Putea să îl semneze de acum o lună şi milioane de copii români ar fi beneficiat de alocaţii mai mari de la 1 martie, deja, la ora asta, primarii din toate localităţile din România ar fi început să lucreze pe programele care sunt finanţate prin acest buget, programele din sănătate ar fi început să funcţioneze, pentru că prin acest buget noi am alocat 7,3 miliarde de lei în plus faţă de anul trecut la Sănătate - este cea mai mare sumă alocată vreodată pentru Sănătate în România. Sunt milioane de copii, milioane de români care vor beneficia de un acces la Sănătate mult mai bun", a declarat Liviu Dragnea, potrivit Agerpres.





"Încercăm de ieri, de când acest "leneş" a aprobat bugetul, este disponibil Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, accesibil pentru autorităţile locale, în valoare de 10 miliarde de euro, unde puteţi depune proiecte doar prezentând autorizaţia de construire sau, dacă Guvernul va completa ordonanţa respectivă, să se poată depune documente pentru reparaţii şi întreţinere curentă. Bani sunt, voinţă politică este", a mai susţinut Liviu Dragnea.



Președintele Klaus Iohannis, prezent la Summitul PPE de sâmbătă de la București, s-a oprit în timpul discursului de câteva ori pentru că și-a pierdut vocea, scrie Mediafax. Șeful statului a atacat la rândul său PSD pentru faptul că folosește patriotismul de fațadă, afirmând de asemenea că „maxima ipocrizie e să ataci instituțiile europene care critică derapajele, dar să ceri votul oamenilor pentru a trimite aleși în aceste instituții”.





Social-democraţii când vorbesc despre patriotism vorbesc din suflet, a declarat ulterior, sâmbătă, preşedintele PSD Liviu Dragnea, în replică la acuzaţiile de "ipocrizie şi fals patriotism" lansate de şeful statului la adresa PSD.



"Pentru Iohannis am o singură replică: să nu se mai înece când vorbeşte despre România, asta aş vrea. Iohannis nu poate critica pe nimeni, este ultimul care poate critica pe cineva pentru patriotism. Noi, când vorbim de patriotism, vorbim din suflet. Sigur că ne atacă mulţi, sigur că ne vor ataca mulţi, dar este ţara noastră, pe care o iubim, pe care vrem să o apărăm, care vrem să fie o ţară care să aibă respect din partea tuturor, aşa cum şi noi arătăm respect. O ţară în care vrem ca copiii noştri să aibă drepturi egale cu copiii din UE, în care vrem ca firmele cu capital românesc să fie tratate egal, aşa cum şi noi tratăm cu respect toate companiile străine care vin în România. Vrem ca pensionarii din România să aibă pensii decente, să nu mai aibă grija zilei de mâine (...) - am crescut şi vom creşte pensiile în continuare, în pofida minciunilor lui Iohannis şi ale celorlalţi de lângă el. Salariile din România trebuie să fie mai mari, au început să crească şi le vom susţine creşterea. (...) Nu avem dreptul să stăm de-o parte şi nu vom sta de-o parte deloc. Pentru Sănătate să alocăm mai mulţi bani, cum am alocat în acest an, peste 7 miliarde de lei pentru programe de sănătate, pentru viaţa românilor, pentru Educaţie, vom continua programele în acest sens, pentru investiţii", a afirmat Dragnea, la finalul Conferinţei extraordinare de alegeri a Organizaţiei PSD Ilfov, întrebat cum comentează declaraţiile şefului statului, relatează Agerpres.



Liderul social-democraţilor a subliniat că, dacă nu ar fi fost blocajele permanente ale lui Iohannis şi ale Opoziţiei, poate "în România ar fi fost şi mai bine decât am reuşit noi în aceşti doi ani".



"Miza este uriaşă. Noi nu avem mize pentru familii politice europene, nu avem mize să dăm bine la alţii, nu avem mize să ne punem bine cu unii şi cu alţii. Miza noastră este România", a subliniat Liviu Dragnea.





Liviu Dragnea a mai spus sâmbătă, la Snagov, că PSD invocă patriotismul deoarece este un lucru care deranjează, la schimb fiind politicieni care nu vor să își deranjeze liderii de la Bruxelles și care să înjure România atunci când asta fac alții.

"Cei care merg la Bruxelles din partea noastră trebuie să aibă obiective patriotice 100%. Și am ales să vorbesc despre patriotism pentru că deranjează. Nu se mai vorbește de ani buni de patriotism. De ce? În nicio țară din Europa cei care conduc nu se gândesc la alții, pentru că așa e firesc. Numai nouă ni se spune, ce este mai rău este că ne spun și unii români care nu duc o bătălie pentru țară, ba dimpotrivă, când înjură cineva România, hop și ei", a declarat Dragnea, potrivit Mediafax."Colegii noștri tebuie să aibă curaj și obiectivele unui patriot român. Nu putem accepta să aibă drepturi mai mici și obligații mai mari. Să lupte pentru programe care sprijină România, pentru ca România să fie respectată în UE, pentru că și noi respectăm", a mai spus liderul PSD.