PPMT și PCM resping oferta UDMR de a avea candidați pe listă comună la europarlamentare

PPMT și PCM au refuzat oferta UDMR de a participa cu candidați pe lista Uniunii la alegerile europarlamentare, susținând că ar fi dorit formarea unei coaliții a celor trei formațiuni politice maghiare, care ar fi putut duce la obținerea unui număr mai mare de membri în PE, transmite Mediafax.





Președintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, sâmbătă, că regretă că UDMR a luat o decizie prin care a arătat că nu este interesată de electoratul celorlalte două partide, PCM și PPMT, și se gândește numai la alegătorii săi, nu la alegătorii maghiari.





„Noi am propus să facem o coaliție între partide pentru alegerile europarlamentare, pentru că legea ne permite acest lucru. Avantajul ar fi fost că am fi avut aceeași listă, marcată cu însemnele celor trei partide maghiare, PCM, PPMT și UDMR, deci nu ar fi fost lista UDMR, ci a coaliției maghiare. Dar cei de la UDMR au spus că li s-ar periclita identitatea și nu pot face o coaliție, ci să mergem noi cu candidați de la locul 6 în sus pe lista lor, pentru că primele 5 locuri au fost, deja, stabilite, între candidații lor. În urma analizării situației, am decis să respingem oferta UDMR de a avea candidați ai PPMT pe lista Uniunii și regretăm foarte mult că UDMR a luat o decizie prin care a arătat că nu este interesată de electoratul celorlalte două partide și se gândește numai la alegătorii săi, nu la alegătorii maghiari”, a spus Szilagyi.





Acesta a susținut că dacă s-ar fi prezentat o listă comună de candidați a PCM, PPMT și UDMR, ar fi existat șanse să se trimită 3-4 reprezentanți ai comunității maghiare din România în Parlamentul European.





La rândul său, președintele PCM, Mezei Janos, a declarat că formațiunea pe care o conduce, deși nu a acceptat să participe cu reprezentanți pe lista UDMR pentru alegerile europarlamentare, o va sprijini.





„Nu am acceptat să avem reprezentanți ai PCM pe lista de candidați a UDMR deoarece am dorit să păstrăm identitatea partidului. Cei de la UDMR tot zic că să fim împreună, dar dacă am fi acceptat ar fi însemnat ca membrii noștri să părăsească PCM și să candideze pe lista Uniunii. Am fi pierdut oameni, ceea ce nu era bine. Noi am sugerat să mergem într-o coaliție alături de UDMR, și nu pierdeam nimic, pragul era același, dar au refuzat inițiativa noastră. Am decis că sprijinim, din exterior, lista de candidați a UDMR și nu vom lupta împotriva ei”, a spus Mezei.





Acesta a precizat că, în ceea ce privește alegerile locale și parlamentare din anul 2020, PCM va stabili anul viitor condițiile colaborării cu UDMR, cu care există semnat un protocol.





Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut apel, la 1 martie, la PCM și PMMT să vină cu candidați pe lista Uniunii pentru PE, motivând că, astfel, se susține cauza maghiară și se transmite un mesaj de colaborare.





Kelemen declarase atunci la Cluj-Napoca, într-o conferință de presă, că în urma colaborării cu PCM, începută în 2014, această formațiune maghiară a obținut mai multe funcții de primari și consilieri decât înainte și a trimis în Parlamentul României doi deputați.





Potrivit acestuia, nu se poate vorbi despre o listă de coaliție în sensul unei coaliții de alegeri, deoarece acest lucru ar însemna ca UDMR să renunțe, după 30 de ani, la identitatea sa politică.

Consiliul Reprezentanților Unionali (CRU) al UDMR a validat, în 9 martie, la Oradea, ordinea primelor cinci locuri pe lista Uniunii pentru europarlamentare, candidații fiind Winkler Iuliu, Vincze Lorant, Hegedus Csilla, Oltean Csongor și Sogor Csaba.