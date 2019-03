Cozmin Gușă, patron Realitatea TV: Noi îl sprijinim pe Rareș, dar nu sprijinim PNL / Mâine și poimâine voi prezenta această telenovelă a candidaturii

Cozmin Gușă, patron Realitatea TV, a susținut că Rareș Bogdan s-a consultat cu el înainte de a face pasul în politică, iar postul tv îl va sprijini, însă nu va sprijini PNL.„​Prietenul meu, Rareș Bogdan, pe care l-am adus la Realitatea în urmă cu câțiva ani s-a hotărât să intre în politică. (...) Pentru care decizie s-a consultat și cu mine. Noi suntem alături de Rareș în această întreprindere a lui de a schimba haina de jurnalist cu cea de politician. Noi îl sprijinim pe Rareș, dar nu sprijinim PNL. (...) Poziția noastră e că suntem alături de el, va fi invitat la Realitatea în cariera lui, dar demersul nostru nu se alătură listei PNL. (...) Mâine și poimâine voi prezenta această telenovelă a candidaturii”, a spus, joi seară, Cozmin Gușă, în emisiunea pe care o moderează la Realitatea.„Da, candidez. Am luat decizia acum o oră. Am stat de vorbă cu familia. Am reușit în presă tot, Dumnezeu mi-a dat tot în presă, sper să-mi dea și-n politică. S-a închiat o etapă din viața mea, începe alta”, a declarat pentru HotNews.ro, Rareș Bogdan.Rareș Bogdan a participat la sedința PNL în care s-au validat candidaturile.

După cum HotNews a anunțat, liberalii și-au validat joi lista pentru europarlamentare care este deschisă de jurnalistul Rareș Bogdan, iar lansarea candidaților va avea loc sâmbătă, în cadrul summit-ului PPE de la București, la care participă și președintele Klaus Iohannis.

Listă de candidați PNL:1. Rareș Bogdan, jurnalist Realitatea TV2. Mircea Hava, primar Alba Iulia3. Siegfried Mureșan, europarlamentar4. Daniel Buda, europarlamentar5. Adina Vălean, europarlamentar6. Vasile Blaga, fost co-președinte PNL, fost președinte PDL7. Dan Motreanu, fost deputat, fost secretar general PNL8. Gheorghe Falcă, primar Arad9. Cristian Bușoi, europarlamentar10. Marian Jean Marinescu, europarlamentar11. Vlad Nistor12. Mihai Țurcanu, europarlamentar.