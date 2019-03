Precizări ale partidului lui Dacian Cioloș, PLUS: proprietatea privată este de neatins

„Partidul PLUS crede fără rezerve că dreptul la proprietate este un drept fundamental, care asigură premisele libertății. În același timp, dreptul la proprietate privată este o condiție pentru exercitarea inițiativei private și pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, stimulează creativitatea și inovarea și creează astfel premisele pentru prosperitate în societate”, potrivit unui comunicat publicate pe site-ul formațiunii Potrivit sursei citate, PLUS crede că „statul are rolul fundamental de a proteja proprietatea privată, care asigură libertatea și democrația, iar pe de altă parte acela de a găsi, împreună cu societatea, cele mai bune forme de protejare a bunurilor publice care depășesc sfera proprietății private”.Tot marți, fostul ministru al Justiției din Cabinetul Cioloș, Raluca Purnă, a luat distanță față de formațiunea acestuia , PLUS, criticând faptul că pică în capcana unor discursuri neserioase cum ar fi cel al renunțării la proprietatea privată. Ea mai spune că problema României nu este renunțarea la proprietate, ci, în primul rând, repararea efectelor naționalizării.Săptămâna trecută, unul dintre membrii conducerii PLUS, Oana Maria Bogdan, care a fost prezentată de liderul formațiunii Dacian Cioloș ca fiind ”forța motrice” a echipei, a scris despre desființarea proprietății și a granițelor și a adăugat, într-un comentariu pe Facebook, că ”omenirea va reuși să conviețuiască în armonie abia atunci când acest lucru se va întâmpla”.”Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate. Când nu vor mai exista teritorii care să aparțină unui om, trib, neam sau corporație, vom reuși să conviețuim armonios pe planeta Pământ. Eu am încredere că acest lucru se va întâmpla în timpul vieții mele”, a comentat Oana Maria Bogdan, care este membru în Biroul Național al PLUS.Comentariul a fost făcut la o postare din 1 decembrie a unui internaut, în care acesta vorba despre ziua națională a României. Inițial, Dacian Cioloș, liderul PLUS, a afirmat că ”nu este în regulă” modul în care au fost interpretate declarațiile colegei lui din conducerea PLUS, Oana Maria Bogdan, cea care a spus că ”un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate”.”Nu este în regulă modul în care a fost interpretată de unii, inclusiv în presă. Oana Bogdan este un antreprenor de succes, deci care a valorificat proprietatea privata și care își pune problema modului în care resursele pe care le avem de gestionat ca societate le putem gestiona colectiv, le putem gestiona în comun. Si responsabilitatea pe care o avem ca cetățeni, dincolo de familie și dincolo de cupluri, pentru a lucra în comun pentru binele societății”, a declarat Cioloș marți, la Râmnicu Vâlcea.