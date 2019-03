Raluca Prună critică formațiunea lui Cioloș: Mă despart categoric de PLUS care intră capitv în subiecte neserioase ca cel privind renunțarea la proprietate

Fostul ministru al justiției reacționează astfel față de intervenția Oanei Bogdan, membru în conducerea PLUS, care a stârnit o serie de controverse prin comentariile sale potrivit cărora lumea ar fi mai bună dacă am renunța la proprietate.





”Cred ca în România alunecăm in mod periculos in zone in care punem în discuție subiecte serioase, proprietatea de exemplu, prin discursuri neserioase și nesusținute de vreo statistica. Poți fi Dragnea și poti propune azi ca soluție aprozare. Maine poate și Gostat’uri, alimentare și eventual prețuri controlate de stat. Nu intru in detalii. E in logica PSD sa alunece într-o deriva etatista in care aprozarul e răspunsul la provocările satului global”, a scris Prună, pe Facebook.





Prună spun că nu înțelege de ce reprezentanții PLUS insistă cu această greșeală.





”Mai surprinzător este să fii Oana Bogdan și sa vorbești in numele PLUS despre provocările viitorului. Amestecarea primelor idei din Sapiens (vânători-culegători, care viețuiau in grup care le asigura de fapt supraviețuirea prin optimizarea accesului la resurse necesare in imediat - hrana, apărarea), cu forme de share ecomony de tip Uber e cel puțin surprinzătoare. A spune ca Uber ar fi o forma de renunțare la proprietate este o greșeală. Una de cunoaștere, dar una și mai mare de politica. A insista și a repeta acest lucru e o persistare încrâncenata in greșeală, pe care din respect pentru oamenii din PLUS nu o voi califica”, comentează ea.





În context, fostul ministru spune că nu poate fi de acord sub nicio formă cu cele promovate de Oana Bogdan și se dezice categoric de PLUS.





”Mă despart categoric de PLUS pe care nu îl înțeleg de ce intră captiv într-un subiect ales de Oana și care nu e ceea ce trebuie rezolvat in România. Problema României nu este renunțarea la proprietate, ci in primul rând repararea efectelor naționalizării - neterminata la aproape 30 de ani de post comunism. Asta aș fi vrut sa aud de la PLUS in materia proprietății, ca jurist și ca votant”, a completat ea.





Raluca Prună mai scrie că este păcat ca PLUS se lasă târât într-un asemenea subiect.





”E păcat de sutele de oameni care fac imaginea PLUS in moduri discrete și profesioniste, de tot efortul celor care am făcut cu putința PLUS și care nu ne putem regăsi in noua lui arhitectura. E păcat ca oamenii noi in politica nu înseamnă in primul rând sa ne ocupam fiecare de ceea ce ne pricepem sa facem. Un program politic este o oferta electorală. Și e bine sa fie clară, cu o viziune pe termen lung, cu argumente care sa țină și cu soluții credibile”, conchide fostul ministru al Justiției, adăugând că observațiile sale nu reprezintă sub nicio formă un atac la persoana celor care au promovat aceste idei în dezbaterea publică.







Unul dintre membrii conducerii PLUS, Oana Maria Bogdan, care a fost prezentată de liderul formațiunii Dacian Cioloș ca fiind ”forța motrice” a echipei, vrea desființarea proprietății și a granițelor și spune, într-un comentariu pe Facebook, că ”omenirea va reuși să conviețuiască în armonie abia atunci când acest lucru se va întâmpla”.







”Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate. Când nu vor mai exista teritorii care să aparțină unui om, trib, neam sau corporație, vom reuși să conviețuim armonios pe planeta Pământ. Eu am încredere că acest lucru se va întâmpla în timpul vieții mele”, a comentat Oana Maria Bogdan, care este membru în Biroul Național al PLUS.