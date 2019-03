Orban: Fondul Suveran, o megaescrocherie prin care Dragnea vrea să preia controlul politic asupra celor mai profitabile companii românești

”Așa zisul fond suveran este de fapt o megaescrocherie prin care se urmăresc mai multe obiective: punerea sub controlul politic al lui Dragnea a celor mai importante și profitabile companii românești cu capital majoritar de stat; obținerea de bani sub formă de împrumut, girand cu acțiunile companiilor; folosirea acestor bani pentru niște investiții decise politic; scoaterea de sub legislația europeană din domeniul achizițiilor a tuturor contractelor care se vor încheia, pentru a hrăni clientela politico-economică a PSD- ALDE cu bani publici fără niciun control din partea instituțiilor statului; preluarea ostilă a acestor companii românești de către niște clienți obscuri ai actualei puteri, că urmare a imposibilității de restituire a împrumuturilor”, spune Ludovic Orban, într-o postare pe Facebook.





Președintele PNL mai susține că liberalii vor uza de toate mijloacele pentru a bloca constituirea fondului suveran, în condițiile în care guvernul a revenit cu un nou proiect după ce liberalii reușiseră să atace, cu succes, inițiativa la Curtea Constituțională.

El îi mai acuză pe liderii coaliției, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, că distrug economia prin măsurile promovate, proiectul de înfiinare a fondului suveran fiind doar una dintre ele.





”Guvernele PSD- ALDE acționează parcă după un plan elaborat de inamici ai României cu scopul de a pune pe butuci economia României. Blocarea proiectelor mari de infrastructură de transport, blocarea investițiilor publice, distrugerea sistemului financiar- bancar, distrugerea sectorului energetic, punerea în dificultate a sistemelor de comunicații, naționalizarea pilonului 2 de pensii, jefuirea companiilor românești, aruncarea în aer a finanțelor publice locale, provocarea unor dezechilibre economice grave, descurajarea investițiilor private românești și străine, izolarea României pe plan internațional, alungarea efectivă din țară a sute de mii de români, prăbușirea autorității instituțiilor statului român, blocarea achizițiilor publice din domeniul apărării, subfinanțarea serviciilor de informații ( care apară România de amenințările tot mai mari la adresa siguranței naționale ) sunt acțiuni care nu mai par să fie rodul întâmplării, ci al unei premeditari care ascunde intenții ostile la adresa României”, a comentat el.





Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a ieșit, vineri seara, cu un nou proiect de Ordonanță de urgență din care reiese că viitorul Fondul Suveran ar putea include, printre altele, Loteria Român​ă și Imprimeria Națională. Momentan nu știm care sunt celelalte companii ce vor face parte din acel Fond.