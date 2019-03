Ponta: Fondul Suveran de Investiţii este fondul jafului național, prin care Dragnea vrea să vândă companii fără listare pe bursă / Liberalii dorm, iar USR se ocupă cu înscrieri de alianţe

Fondul Suveran de Investiţii este unul al ''jafului naţional'', dând posiblitatea ca acele companii, subevaluate la 2 miliarde de euro, să fie vândute în mod direct ”unor proprietari din Israel sau Rusia”, a afirmat liderul Pro România, Victor Ponta, potrivit Agerpres. Fostul premier a criticat, în acest context, pe liberali, acuzându-i că ”dorm”, subliind, totodată, că USR-iștii că au alte probleme de rezolvat, precum înscrieri de alianţe.

''Vreau să explic, fără să fiu foarte tehnic, ce este Fondul Suveran al lui Dragnea - fondul jafului naţional. (...) Acest fond are drept să vândă acţiuni şi active fără să respecte legea privatizării, adică direct. (...) Toate aceste companii au fost evaluate la 10 miliarde de lei, adică 2 miliarde de euro. Numai Hidroelectrica singură face 5 miliarde (...) O să ne trezim cu nişte proprietari din afară, nu ştim cine, or fi din Israel, or fi din Rusia, de unde or fi, treaba lor. Problema este că atunci, într-adevăr, domnii ăştia, care se bat la televizor cu cărămida ce naţionalişti sunt ei, sunt de fapt cei care o să ne fure şi o să ne vândă tot ce a mai rămas naţional. (...) Eu ştiu un lucru, şi cred că serviciile de informaţii din această ţară ştiu mult mai mult decât mine, că banii în Israel vin. Nu-s bani acolo, ori vin din America, ori vin din Rusia", a afirmat Ponta într-o conferinţă de presă la Suceava.

El a susţinut, în acest context, că "liberalii dorm", iar USR are alte probleme de rezolvat.

''Pe acest fond al jafului naţional, văd că liberalii dorm, nu-i interesează (...) USR are probleme cu corupţia, cu nu ştiu ce, O.K. O să-i bage la închisoare pe Dăncilă şi pe Teodorovici. Şi? O să iau eu de la Dăncilă şi de la Teodorovici 20 de miliarde de euro? Poate de la Dragnea pot să iau 20 de miliarde (...) Domnul Toader Tudorel vă asigur, că-l ştiu băiat deştept (...) şi nu va semna, va pune pe cineva să semneze. Şi noi rămânem, când trebuie să ieşim din criză, fără ce ne-a mai rămas din economia românească cu capital românesc şi, dacă liberalii dorm, USR se ocupă cu înscrieri de alianţe, atunci noi, cei de la Pro România, ne pregătim de contestaţii în instanţă legate de hotărârea de guvern (...) şi cu plângeri penale faţă de cei care semnează. (...) Sperăm să salvăm ce se mai poate salva din respectivele companii'', a mai susţinut fostul premier.