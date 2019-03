Dan Barna îi mulțumește lui Nicușor Dan că a acceptat să ajute USR în disputa cu BEC: „E un gest firesc”

Dan Barna i-a mulțumit vineri, lui Nicușor Dan pentru că a acceptat să ajute USR revenind în partid pentru a-și pune semnătura pe protocolul Alianței USR-PLUS, în condițiile în care în registrul partidelor el figurează ca reprezentant legal.Barna a spus că USR și PLUS au atacat decizia BEC de repingere a înregistrării alianței electorale pentru europarlamentare, în strategia juridică luându-se în calcul „toate posibilitățile teoretice, inclusiv cele absurde juridic”.​„Încercăm prin strategia juridică pe care am adoptat-o să acoperim toate posibilitățile teoretice, inclusiv cele absurde juridic. Una dintre acestea este că o persoană care nu mai este membru de partid ar trebui să semneze pe un protocol pe care acel partid îl face cu un alt partid, pe logica celor din BEC în care realitatea și votul membrilor de partid nu contează, ci doar singura referire dintr-un registru care nu poate fi modificat pentru că în realitate nu am fi putut face modificarea în registru în nicio secvență teoretică. Și atunci Nicușor Dan, căruia îi mulțumim pe această cale, a acceptat să așeze și el semnătura în calitate de reprezentant formal în acel registru, pentru a acoperi toate variantele teoretice. Nicușor Dan a acceptat să facă lucrul acesta, îi mulțumesc, e un gest firesc”, a spus Barna. Nicușor Dan s-a reînscris în USR, aceasta fiind soluția juridică găsită pentru a contrasemna, în mod legal, protocolul Alianței USR-PLUS . „Indiferent de ce cred eu despre această alianță, atâta vreme cât ea reprezintă o opțiune electorală pentru o parte a alegătorilor, fac tot ce ține legal de mine ca Alianța să se regăsească pe buletinele de vot, iar oamenii să poată face alegerea pe care și-o doresc. Așa este într-o democrație”, a declarat, pentru HotNews.ro, Nicușor Dan.Decizia lui Nicușor Dan vine după ce BEC a respins cererea de înregistrate a Alianței USR-PLUS.Biroul Electoral Central a publicat decizia de respingere a înregistrării alianței electorale USR-PLUS, în care arată că, potrivit mențiunilor din Registrul partidelor politice, Nicușor Dan este cel în drept să reprezinte USR, iar Dan Barna nu are calitatea de reprezentant al partidului. În cazul PLUS, BEC susține că Raluca Danes este reprezentantul partidului, nu Dacian Cioloș.