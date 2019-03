Cioloș: Decizia BEC de respingere a Alianței USR-PLUS e împotriva firii, a bunului-simț și chiar a legii

„Nu trebuie să fii specialist ca să înțelegi că, într-un sistem democratic, membrii de partid decid cine conduce partidul. Toți juriștii noștri interpretează lucrurile în felul următor: Congresul partidului este cel care decide conducerea partidului. Odată ce congresul a decis o conducere, ea e executivă, partidul e condus de președintele respectiv.

Dan Barna reprezintă partidul în parlament, eu îl reprezint public, semnez pentru el, la bancă în alte părți, mi-au acceptat semnătură pentru că am actele congresului. Și mai spune legea, și interpretarea noastră asta e: se validează decizia Congresului de către Tribunal.

Dacă Tribunalul descoperă între timp vreo problemă, comunică partidului și partidul reconvoacă Congresul. Până când Tribunalul nu a respins decizia Congresului, decizia respectivă e în vigoare, e decizie statutară. Statutul conduce o organizație nu altă lege. Partidul nostru nu e condus de o lege, ci de statut. Statutul e corect înregistrat, pentru că partidul a fost înregistrat. Dar legea spune că orice alegere sau schimbare de statut trebuie înregistrată, nu altceva. Tribunalul înregistrează, dar legea spune că oricine trebuie să conteste. Congresul a decis că eu sunt președintele partidului, iar tribunalul nu a decis că acea contestație e valabilă, dimpotrivă, a respins-o.

BEC nu ne poate spune acum că Alianța nu e în vigoare. Ce ar ar putut să facă este să accepte înregistrarea alianței și dacă între timp unul dintre noi și-ar fi pierdut statutul de președinte al partidului pentru că o contestație ar fi fost acceptată, atunci BEC ar fi putut să retragă dreptul alianței de a se prezenta la alegeri. Din punctul nostru de vedere BEC nu avea dreptul să respingă pentru e împotriva firii, a bunului simț și chiar a legii”, a declarat Cioloș.

Președintele PLUS, Dacian Cioloș, califică decizia Biroului Electoral Central(BEC) de a respinge înregistrarea alianței cu USR ca fiind „împotriva firii, a bunului-simț și chiar a legii”.BEC a respins înscrierea Alianței USR-PLUS, invocând faptul că Dan Barna și Dacian Cioloș nu figurează ca președinți ai USR, respectiv PLUS în Registrul partidelor politice.Dacian Cioloș a declarat pentru HotNews că USR și PLUS vor contesta decizia la Curtea Supremă.Întrebat dacă nu vor avea câștig de cauză la Curtea Supremă cu înregistrarea Alianței, motivul respingerii de azi nu ar putea fi invocat și în cazul unei candidaturi separate, Cioloș a spus că o astfel de situație ar fi aberantă, însă, într-un asemenea acest caz, listele PLUS ar fi depuse de Raluca Denes, care a fondat partidul și care este încă membru.„Problema mai absurdă e la USR, unde Nicușor Dan, care în scripte e președintele partidului, nu mai este nici măcar membru de partid și nu poate semna listele”, a mai spus Cioloș.